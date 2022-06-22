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12家產險承保逾500萬件防疫險 在途件還有近55萬件

2022/6/22 21:17
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（中央社記者謝方娪台北22日電）根據12家產險最新統計，防疫保單在途件仍有54.98萬件，其中國泰世紀產險、泰安產險、新光產險及南山產險已完成核保，剩下8家產險中，以中信產險在途件16.99萬件、富邦產險16.7萬件最多。

12家銷售防疫險業者揭露截至6月21日最新統計，有效契約合計達507.67萬件，其中承保前5大業者依序為富邦產險158.6萬件、新安東京海上產險87萬556件、國泰世紀產險83.5萬件、和泰產險69萬件、兆豐產險40萬2225件。

中信產險防疫險有效契約有25萬230件、明台產險13萬1813件、泰安產險13萬82件、新光產險10萬件、南山產險4萬6452件、華南產險2萬833件、旺旺友聯產險1萬3589件，意即所有銷售防疫險業者承保件數都在萬件以上。

12家產險均向金管會承諾6月30日前會完成防疫保單核保，截至6月21日為止，國泰世紀產險、泰安產險、新光產險及南山產險4家已完成核保，剩下8家產險合計尚有54萬9812件在途件。

有2家產險在途件仍逾10萬件，分別是中信產險16萬9928件及富邦產險16.7萬件，其後依序為和泰產險在途件7.7萬件、兆豐產險5萬4364件、新安東京海上產險4萬9584件、旺旺友聯產險2萬7006件、明台產險4828件、華南產險102件。（編輯：張均懋）1110622

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