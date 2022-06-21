防疫險理賠飆破百億 產險業評估申請動用準備金

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（中央社記者謝方娪台北21日電）防疫險理賠飆破百億大關，金管會已核准產險公會提報權益項下特別準備金動用機制，負債項下準備金動用機制尚在審核中；因結算半年報時程即將來臨，已有產險業者評估申請動用特別準備金沖抵損失。

金管會已核准產險公會提報權益項下重大事故準備金動用機制，目前產險公會也已向金管會報送負債項下特別準備金動用規劃，金管會保險局副局長林志憲表示，對此金管會還在評估中。

根據金管會公布最新統計，今年截至6月20日為止，整體防疫保單理賠金額已達新台幣112億元，達所收保費收入3.14倍。市場高度關注產險業現金流是否拉警報，林志憲強調，金管會一定會密切注意。

據了解，目前已有產險業者評估申請動用特別準備金沖抵防疫保單損失，不過因還在進行相關準備作業，金管會尚未收到業者正式申請。

產險主管表示，動負債項下準備金沖抵損失程序相對快，且動用額度可直接反映在損益上，不過若有業者防疫險損失對財務影響較大，屆時權益和負債項下提列的準備金可能都會動用。

12家產險業均已承諾6月30日前會完成防疫保單核保，林志憲說，目前已有4家產險業完成核保，針對尚有數十萬件在途件的業者，金管會將持續督促業者盡快辦理核保作業。（編輯：林淑媛）1110621