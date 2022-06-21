12家產險防疫險理賠增至112億元 逾保費收入3倍

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（中央社記者謝方娪台北21日電）12家產險業防疫險理賠正處高峰期，今年截至6月20日為止整體防疫保單理賠已達新台幣112億元，達所收保費收入3.14倍，不過單週理賠增幅為28.51億元，相較前一週增幅已有下滑。

金管會今天公布，今年截至6月20日為止，一般法定傳染病防疫險承保件數達376.8萬件、保費收入35.61億元，理賠件數31.49萬件、理賠金額112億元。

相比金管會前一次公布、截至6月13日統計，防疫險理賠件數週增7.79萬件、理賠金額週增28.51億元，近一週平均日賠4.07億元；今年防疫險累計理賠金額已達所收保費收入的3.14倍。

產險主管解釋，保戶從隔離及確診事實發生後至真正申請理賠，平均會間隔1至2週甚至更長時間，雖然現在疫情有往下走跡象，防疫險理賠還正處高峰，主要是反映日前爆量確診及隔離潮。

根據金管會公布最新統計，近一週防疫險理賠週增幅為28.51億元，已較先前一週增幅28.7億元稍微下降。多家產險業者預估，防疫險理賠高峰約落在6、7月。

防疫險保障範圍通常包含保戶遭隔離、確診COVID-19給予定額補償，或針對確診者給予住院日額給付，疫苗險則主要針對保戶施打COVID-19疫苗後出現不良反應或不良事件，給予醫療補償或喪葬費用保險金。

今年截至6月20日為止，疫苗險承保件數達192.7萬件、保費收入7.74億元，理賠件數達3.13萬件、理賠金額13.29億元，相比6月13日統計，理賠件數週增近萬件、出險週增4.54億元。（編輯：趙蔚蘭）1110621