防疫保單 高嘉瑜：舉證隔離後確診可獲兩筆理賠

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（中央社記者郭建伸台北17日電）部分防疫保單認定保戶的隔離與確診日若重疊僅理賠確診。民進黨立委高嘉瑜指出，經指揮中心確認，金融監督管理委員會鬆口，只要保戶可以證明是先被匡列隔離後才確診，縱使發生在同一天也應理賠隔離金。

高嘉瑜今天在臉書指出，目前的防疫保單，理賠上大多分成「確診」與「匡列隔離」兩種理賠，若屬於接觸者而先被匡列，匡列隔離後又確診，理應拿到兩筆賠償金。

但高嘉瑜指出，近日接獲民眾反映，指兆豐產險、和泰產險、富邦產險、中信產險等保險公司，卻回覆客戶指「同一天就只賠確診」，縱使民眾提出簡訊或與確診者最後接觸時間，足以證明是先被匡列隔離後才確診，仍遭拒絕，甚至叫民眾自己找金管會申訴。

高嘉瑜表示，她曾詢問金管會是否真有此情，沒想到金管會也稱，「同一天的話，就是只賠1項，所以很多人會刻意被隔離的隔天，才去確診」。

高嘉瑜表示，她認為金管會回覆莫名其妙，同樣都是先匡列後確診，憑什麼發生在同一天就只賠一項；難道接觸者被匡列後因擔心身體狀況去快篩，進而驗出確診，這種避免防疫破口行為還得被保險公司處罰。

高嘉瑜指出，經後續與指揮中心確認，匡列隔離者是以與PCR確診者最後一次接觸日為第0天，隔離書晚發與否並不會影響隔離期間的計算，因此不會有只要匡列、確診發生在同一天，就都無法證明先後的疑慮。

高嘉瑜表示，她將指揮中心說法回報給金管會並要求研議，終於在今天收到金管會回函承認，只要保戶可以證明是先被匡列隔離後才確診，縱使發生在同一天也應理賠隔離金。

高嘉瑜指出，舉證不限形式，但仍須足以證明是先被匡列隔離後才確診，若民眾有保留隔離簡訊註明時間點，或有與確診者最後接觸時間等證據，會較為明確，呼籲保險公司不應過度刁難保戶，該理賠就要理賠。（編輯：林興盟）1110617