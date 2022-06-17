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中信產防疫保單理賠2億元 中信金：做好增資準備

2022/6/17 17:03（6/17 17:19 更新）
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中信金執行副總暨中信銀總經理陳佳文17日表示，保單已理賠新台幣2億元，已經做好增資準備。（中央社檔案照片）
中信金執行副總暨中信銀總經理陳佳文17日表示，保單已理賠新台幣2億元，已經做好增資準備。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北17日電）中信金今天舉行股東會，股東關心防疫保單對營運影響。中信金執行副總暨中信銀總經理陳佳文表示，目前保單已理賠新台幣2億元，已經做好增資準備，台灣人壽增資幾十億元不是問題。

有股東詢問中信產防疫保單對營運的影響，陳佳文表示，台灣人壽的子公司中信產險防疫保單賣出近40萬件，目前1天平均理賠金額約新台幣6500萬元，累計至今理賠金額總計2億元，未來疫情變數很大，理賠金額應該還會一直上升。中信產淨值較小，如果理賠持續上升，可能造成營運衝擊，已經做好增資準備。

陳佳文表示，台灣人壽一年獲利200億元，做幾十億元增資不是大問題，中信金一年獲利500億元，中信金會認真處理，不過保單已經停售，判斷屬於一次性事件，對金控未來營運不會有持續性的影響。

展望今年度發展策略，陳佳文指出四大方向，第一是深化小型企業客群經營、強化數位金融發展，銀行過去在個人金融、中大型法人金融上已經做得不錯，未來會積極經營中小企業客戶群；第二是整合金控資源，多元並進擴大海外布局。

第三是強化保險與投資事業經營，提升獲利貢獻，台壽將增加保障型產品、外幣保單比重等；第四是推動永續經營，並發揮社會影響力。

中信金股東會今天通過2021年度盈餘分派案，並完成第8屆董事改選，此次員額不變一樣是7位董事，一般董事3位包括顏文隆、陳國世、陳春克，獨立董事4位包括楊聲勇、劉長春、許文彥與季崇慧，任期自今年6月17日到114年6月16日止。（編輯：張均懋）1110617

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