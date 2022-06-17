股價一度慘跌至5字頭 富邦金蔡明興：不實施庫藏股

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北17日電）富邦產險陷入防疫保單理賠壓力，遭股東質疑毫無風控意識，連帶影響股價，對此富邦金控董事長蔡明興表示，股票下跌是受到俄烏戰爭及通膨等因素影響，富邦基本上以保留自有資本為優先，除非緊急必要，不然比較不會實施庫藏股。

富邦金今天舉行股東常會，有股東出面質疑，相比台灣，國外COVID-19疫情早已蔓延1、2年，富邦產險仍大量收了200多萬件防疫險，毫無風險管控意識，拖累富邦金股價從80幾元一度跌至5字頭，股東情何以堪。

蔡明興表示，股票下跌最主要是和整體股市有關，股市受到俄烏戰爭及通膨等因素影響，幾乎大部分股票都呈現下跌，但在利率上漲環境下，其實對金融股有利，因利息收入會增加。

他強調，現在整體局勢還不是很穩定，美、中、台股都走跌，「我們無法控制股市，我們能努力的就是把基本面做好」，會繼續努力經營業務、維持營運，待股市回升時，富邦金股價自然會有所表現。

蔡明興指出，股價現在比較低，但因為金融業有資本健全要求，富邦基本上以保留自有資本為優先，除非緊急必要，不然比較不會實施庫藏股。

富邦產險董事長陳伯燿表示，為配合一般民眾需求，富邦產險防疫保單在2020年4月得到金管會保險局核准，是首家得到核准的業者，2020年保費收入約新台幣2億元；2021年初疫情仍控制得宜，到5月疫情轉為嚴峻，民眾大量投保，因此光2021年5月富邦產險就承保150萬件。

陳伯燿說，2021年富邦產險承保防疫保單總計228.9萬件、保費收入41億元，雖然年中一度升上三級警戒，不過政府整體防疫管控得當，全年度防疫保單賠款仍相當低，不過才4億餘元，且富邦產險本身有將6、70%分給國外再保以分散風險。

他指出，2021年底富邦產險意識到國外疫情再起，為控制風險，已開始把防疫保單保額下修至確診定額補償1至1.5萬元，且今年1至4月富邦產險防疫保單承保量僅40萬件，從過往市占率高達3、4成降至13%，中間也持續洽談再保。

「4月政府政策從清零轉為與病毒共存，這時候是爭端開始」，陳伯燿坦言，富邦產險根據保險局規範，對於過去承保的防疫保單續保件，在尚未承保前拒絕，但去年富邦產險承保的防疫保單多集中在5月份，因此依規定早在今年3月已寄發續保單，後來基於業務員對外承諾，富邦產險也接受續保。

陳伯燿表示，後續富邦產險會深入檢討風險管控，在3月寄發續保單時，尚未體認到政府從清零轉向與病毒共存，「未來對於風險管控會深切檢討，對於政府政策走向必須更深入掌握」。

蔡明興也表示，對風險管控當然將來要持續加強。（編輯：潘羿菁）1110617