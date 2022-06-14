防疫險理賠飆破80億 產險公會提報動用百億準備金

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（中央社記者謝方娪台北14日電）12家產險公司防疫保單理賠已飆至新台幣83.49億元，整整為保費收入2.5倍，產險業者除討論增資，產險公會已將百億特別準備金動用機制報至金管會，待金管會核准，個別產險公司將可遞件申請以特別準備金沖抵部分損失。

因應防疫險理賠海嘯，產險公會已在10日向金管會提報防疫險理賠符合重大事故申請要件的動用準備金機制。

金管會保險局副局長林志憲表示，保險局將盡快處理產險公會提報方案，待保險局核准，業者將可依產險公會擬定機制，針對此次防疫保單實際自留賠款超過3000萬元部分，個別將動用重大事故準備金沖抵損失申請案送至保險局。

金管會先前統計，產險業提存重大事故準備金161億元、危險變動準備金320億元，合計特別準備金水位為481億元。

金管會官員說，目前產險公會所提方案是針對淨值項下重大事故準備金沖回方案，在危險變動準備金方面，若業者過往在防疫險歸類的險種有提存準備金，不必報保險局即可沖抵，不過若該險別準備金不夠、需動用其他險種準備金支應，就必須報至保險局。（編輯：張均懋）1110614