國泰金蔡宏圖：升息對銀行業是利多 保險業短空長多

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（中央社記者蘇思云台北17日電）台、美接連升息，國泰金董事長蔡宏圖今天表示，銀行業受惠利息提高、利差擴大，保險業則是短空長多，後續新錢投入可以得到更高的債券利息，儘管短期影響難免，但長期而言，利息上揚對金融業是有好處的。

國泰金今天舉行股東會，董事選舉順利通過。國泰金2021年稅後淨利新台幣1409億元，每股稅後盈餘（EPS）為10.34元，創下歷史新高。股東會今天也通過以不超過15億股為上限，未來可視市場狀況籌措長期營運資金。

蔡宏圖致詞時表示，去年疫情嚴峻，造成全球經濟活動較為減緩，但國泰金在眾人努力下仍交出不錯的成績單，今年以來看到疫情還是持續擴散，雖然很多國家包括台灣在內，都從清零方式改為跟病毒共存，對經濟活動衝擊較小，各國陸續打開國門，相信台灣在開放政策下也會適度打開國門，這將有助於國內經濟發展。

蔡宏圖表示，今年以來，大環境依然嚴峻，包括通膨高漲、各國央行不斷調升基本利率，美國聯準會也宣布升息3碼（0.75個百分點），資本市場上下變化很大，利息提升也影響各種支出成本。

不過，他認為，銀行業受惠利息提高、利差擴大，保險業則是短空長多，後續新錢投入可以得到更高的債券利息，儘管短期影響難免，但長期而言，利息上揚對金融業是有好處的，期待未來幾個月內，對經營會有比較好的表現。

會中有股東關注國泰金如何因應美元升值、利率大幅提升的情況。

國泰人壽執行副總林昭廷表示，今年以來美國10年、30年公債殖利率都大概彈升150個基本點（1基本點等於0.01%），大概對今年度有半年的貢獻，可以挹注今年收益33億元，拉長看未來5年，可帶來800億元以上利息收入，對未來接軌IFRS17（國際財務報導準則第17號公報）也有很正面影響，預期國壽今年經常性投資收益率可提升到3.1%。

另外，股東也關注國泰產防疫保單理賠情形，蔡宏圖表示，政府防疫政策持續滾動修正，保單截至5月底共理賠5.5億元，未來幾個月可能陸續還有理賠申請，很難預估實際虧損。國泰金已未雨綢繆先增資國泰產100億元，讓資本適足率（RBC）回到300%以上。6月目前有效保單數為82萬件左右，國內疫情應是逐漸趨緩，後續仍會密切注意理賠情形。（編輯：潘羿菁）1110617