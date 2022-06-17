防疫險截止前湧入近百萬件 蔡明興：每天理賠逾萬件

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富邦金董事長蔡明興17日在股東會上表示，面對疫情忽然升溫，富邦產險身為國內最大產險公司，案件量最多，在這段時間全體動員、盡最大努力在6月底前完成在途件審理。（富邦金控提供）中央社記者謝方娪傳真 111年6月17日

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（中央社記者謝方娪台北17日電）防疫保單理賠風暴引起市場高度關注，富邦金董事長蔡明興今天在股東會上揭露，富邦產險防疫保單截止收件前最後2天湧進快100萬件單，現在理賠每天都有1萬多件。

富邦金今天舉行股東常會，小股東出面關切防疫保單風險控管，蔡明興表示「對防疫保單的事情會深切檢討」，無論保單設計、核保、風險控管都會特別注意。

蔡明興說，面對疫情忽然升溫，富邦產險身為國內最大產險公司，案件量最多，在這段時間全體動員、盡最大努力在6月底前完成在途件審理。

他指出，這段期間富邦產險員工非常辛苦，無論核保或理賠案件數量都非常大，非常感謝員工努力，透過防疫險保障民眾健康，讓許多民眾家庭經濟重擔可以緩解，對社會有相當貢獻。

蔡明興表示，在防疫保單截止前最後2天湧進快100萬件單，現在理賠案每天都有1萬多件。

富邦金去年稅後淨利達新台幣1445.59億元，為金控獲利冠軍，連13年居金控每股盈餘獲利王，今天股東會通過配發普通股每股現金股利3.5元及股票股利0.5元，合計總股利配發4元，配息刷下歷史新高。

為提升資本規模及強化財務結構，富邦金今天股東會通過資本公積轉增資發行新股，擬自富邦金資本公積提撥59.02億元撥充資本發行新股，每股面額10元，總計發行普通股5.9億股，每1000股無償配發50股。

富邦金配合日盛金依公司章程擬分配2021年度盈餘，股東會同時通過擬進行合併日盛金對價調整，合併對價將依權息調整至日盛金每股普通股現金新台幣11.71元，以維持公平一致對待日盛金所有股東的原則。

為因應公司營運成長所需及其他長期策略發展資金需求，富邦金今天也通過長期資金募集案，發行股數以不超過15億股為原則。

另因富邦金獨董李淳2021年12月1日請辭，富邦金今天股東會通過補選國立台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚為獨董，當選任期至本屆董事任期屆滿、即2023年6月11日為止。

蔡明興說，2021年全球經濟迎來疫後反彈復甦，富邦金稅後淨利創開業以來歷史新高，金控合併總資產逾10兆元，穩居國內第2大金控；富邦金2021年公開收購日盛金，創下國內首樁金金併里程碑，未來可望持續強化旗下銀行及證券業務規模，發揮營運綜效。（編輯：蘇志宗）1110617