解封旅遊疫情風險仍在 海外突發醫療險紛紛下架

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（中央社記者謝方娪台北18日電）因應疫情風險難控，海外突發疾病醫療險掀起新一波下架潮，業者提醒民眾應注意事項，其中，大部分國內醫療險可理賠海外醫療費用，民眾無需過度擔心。

面對各國陸續解封後可能出現的旅遊潮，顧慮Omicron高傳染力，產壽險業者陸續下架海外突發疾病醫療險，目前僅剩一家壽險業者網路投保旅平險可附加的海外突發疾病醫療方案尚未下架。

針對已經在保險業下架潮前投保的民眾，磊山保經業務總監林品至指出2點要注意，第一，海外突發疾病定義是投保生效日回溯180日內沒接受過同一疾病治療，因此若民眾在投保生效日回溯180日內已確診COVID-19，在海外再次確診，保險業者依條款不會理賠。

第二，保障海外突發疾病不代表民眾在海外產生的醫療費用都會全額給付，以目前還在架上的壽險公司海外突發疾病醫療條款為例，門診治療是保額乘上1%，且依國家不同有不同係數，例如日本為150%，意味民眾若投保海外醫療保額新台幣100萬元，去日本旅遊保額會是150萬元，但若在當地進行門診治療，單次最高給付額度是1%、即1.5萬元。

日本自6月10日起重新開放來自感染風險低的98個國家或地區人士入境觀光，但日前公布的防疫指引中，日本擬要求外國觀光客須遵守包括戴口罩等日本防疫措施，並投保民間醫療險。目前台灣產壽險業幾乎已下架海外突發疾病醫療險，民眾憂心日後去日本該如何解套。

一名保經主管觀察，雖然國內產壽險業者幾近全不提供海外突發疾病保障，但以赴日本旅遊為例，當地保險公司有針對旅客提供醫療險方案，涵蓋確診醫療費用，保費最低折合新台幣僅數百元，因此如果在台灣買不到海外疾病醫療險，就向國外買。

林品至指出，大部分國內醫療險並未將海外醫療除外，因此按往例，有投保住院醫療險的民眾若在海外發生疾病醫療，回台灣仍可向保險公司申請保險理賠。不過對保險公司而言，現在確診COVID-19已如同感冒般的機率，卻必須支付高額費用，從防疫險到海外突發疾病醫療險下架潮，顯示保險公司已較無意願承保疫情風險，不排除保險公司日後可能針對相關人身保險商品列出但書。

沈寂兩年的海外旅遊潮有望在下半年逐步復甦，林品至給予3點提醒，第一，若民眾在海外旅遊發生不可預期的緊急傷病並產生醫療費用，回國內可先申請健保是否可給付，超過部分民眾再依據投保的商業保險向保險公司申請理賠。

第二，因COVID-19因素，保險業旅遊不便險幾乎已全數下架，如今海外突發疾病醫療險也陸續喊停，不過林品至建議，民眾若出國旅遊仍可投保旅平險，因旅平險費率相對便宜，且仍有給付意外事故，對於在海外可能發生的意外失能或意外死亡是重要的風險轉嫁。

林品至也提醒，過往不少案例是民眾以為有買保險在海外出事全都可以理賠，後續容易產生爭議，因此若民眾有投保保險，出發前要記下保險公司專線或和業務員保持聯絡，若在海外發生突發疾病就醫等情況，建議在當地就先聯絡保險公司，確定保險公司能提供哪些範圍的理賠協助、理賠需要哪些必要資料，畢竟民眾不可能為保險理賠，日後再回當地申請證明。（編輯：郭無患）1110618