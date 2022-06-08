產險業4月淨值罕見蒸發逾百億 近3年單月最大減幅

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（中央社記者謝方娪台北8日電）金管會統計今年4月底產險業淨值僅剩新台幣1464億元，創15個月新低，單月淨值更罕見蒸發逾百億元，創至少近3年單月最大減幅，較2020年COVID-19導致全球股災時淨值蒸發幅度更大。

產險業者分析，4月淨值下滑主因股債市都跌，金融資產評價受影響，尚未反映防疫保單風暴，5月產險業淨值估將面對投資部位評價下跌、新台幣升值、防疫保單理賠及賠款準備金大增3大嚴峻考驗。

根據金管會最新統計，截至今年4月底止，全體產險業淨值降至1464億元，為2021年2月以來新低點，不僅已連2月下跌，單月淨值蒸發幅度更罕見破百億、達103億元，至少為近3年單月最大減幅。

全體產險業4月淨值下滑，主因股市走跌、債券殖利率又攀升，產險業投資部位評價出現損失所致，不過相比2020年3月底全球股災，產險業當時淨值為1269億元，單月下滑還僅89億元，今年4月產險業淨值下滑幅度更大。

產險主管直言，4月產險業淨值滑落僅反映金融資產評價影響，到5月債券殖利率持續走升，債券部位評價仍然受影響，又面對新台幣單月升值逾1%、提列防疫保單理賠及賠款準備金等衝擊，產險業淨值估計不會太好看。

產險業界預估，防疫保單理賠高峰落在6月，屆時產險業淨值更將大幅反映防疫保單影響。

金管會也揭露，產險業今年前4月稅前淨利66億元，年減13億元、減幅達16.5%。（編輯：張均懋）1110608