更多編輯台推薦新聞：
中央社每週好書讀全新改版 品閱書香新視界
文化

中央社每週好書讀全新改版 品閱書香新視界

MIS-C致死率2%家長別慌 警示症狀、預防方法報你知
生活

MIS-C致死率2%家長別慌 警示症狀、預防方法報你知

特派現場／烏克蘭醫護戰火下留守救孩童 感謝台灣捐款助採購設備
國際

特派現場／烏克蘭醫護戰火下留守救孩童 感謝台灣捐款助採購設備

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天
生活

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
防疫險理賠
新聞專題
防疫險理賠1/112

產險業4月淨值罕見蒸發逾百億 近3年單月最大減幅

2022/6/8 21:48（6/8 22:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為8日午後民眾在大雨中撐傘步行至篩檢站採檢。中央社記者鄭清元攝 111年6月8日
圖為8日午後民眾在大雨中撐傘步行至篩檢站採檢。中央社記者鄭清元攝 111年6月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北8日電）金管會統計今年4月底產險業淨值僅剩新台幣1464億元，創15個月新低，單月淨值更罕見蒸發逾百億元，創至少近3年單月最大減幅，較2020年COVID-19導致全球股災時淨值蒸發幅度更大。

產險業者分析，4月淨值下滑主因股債市都跌，金融資產評價受影響，尚未反映防疫保單風暴，5月產險業淨值估將面對投資部位評價下跌、新台幣升值、防疫保單理賠及賠款準備金大增3大嚴峻考驗。

根據金管會最新統計，截至今年4月底止，全體產險業淨值降至1464億元，為2021年2月以來新低點，不僅已連2月下跌，單月淨值蒸發幅度更罕見破百億、達103億元，至少為近3年單月最大減幅。

全體產險業4月淨值下滑，主因股市走跌、債券殖利率又攀升，產險業投資部位評價出現損失所致，不過相比2020年3月底全球股災，產險業當時淨值為1269億元，單月下滑還僅89億元，今年4月產險業淨值下滑幅度更大。

產險主管直言，4月產險業淨值滑落僅反映金融資產評價影響，到5月債券殖利率持續走升，債券部位評價仍然受影響，又面對新台幣單月升值逾1%、提列防疫保單理賠及賠款準備金等衝擊，產險業淨值估計不會太好看。

產險業界預估，防疫保單理賠高峰落在6月，屆時產險業淨值更將大幅反映防疫保單影響。

金管會也揭露，產險業今年前4月稅前淨利66億元，年減13億元、減幅達16.5%。（編輯：張均懋）1110608

延伸閱讀
防疫險理賠恐弱化資本 3產險評等列信用觀察負向理賠恐達數百億吃不消 防疫保單全面下架走入歷史12家產險防疫保單理賠飆破50億 近一週日賠逾2億元防疫理賠壓力大 中華信評：台產險業恐終結21年獲利
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀