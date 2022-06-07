12家產險防疫保單理賠飆破50億 近一週日賠逾2億元

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12家產險公司銷售防疫保單，今年已理賠新台幣54.78億元。圖為民眾6日在台北醫院進行PCR篩檢。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝方娪台北7日電）12家產險公司銷售防疫保單，今年截至6月6日已理賠新台幣54.78億元，近一週大增14.38億元，平均日賠仍逾2億元水準；但目前尚未有產險公司申請動用特別準備金沖抵損失。

金管會今天公布，今年截至6月6日為止，一般法定傳染病防疫險承保件數達312萬件、保費收入27.92億元，理賠件數達15.5萬件，理賠金額達54.78億元。

若相比金管會截至5月30日統計，防疫險理賠件數週增4萬餘件、理賠金額週增14.38億元，近一週平均日賠仍逾2億元水準。今年防疫險累計理賠金額已近所收保費收入2倍。

產險業先前提存481億元特別準備金，動用必須符合3條件且須經過金管會核准，包括符合金管會認定重大災情、單一事故中個別公司累計各險別自留賠款達3000萬元，以及全體產險業各險別合計應賠款總額達20億元。

截至目前，防疫保單理賠總額已符合申請動用特別準備金門檻，不過金管會尚未收到任何產險公司申請動用特別準備金。

防疫險保障範圍通常包含保戶遭隔離、確診COVID-19給予定額補償，或針對確診者給予住院日額給付，疫苗險則主要針對保戶施打COVID-19疫苗後出現不良反應或不良事件，給予醫療補償或喪葬費用保險金。

因部分疫苗險也針對施打疫苗後突破性感染給予給付，根據金管會最新統計，截至6月6日為止，疫苗險承保件數近164萬件、保費收入6.51億元，理賠件數週增3522件、理賠金額週增1.8億元，理賠累計各達1.27萬件及5.23億元。（編輯：林淑媛）1110607