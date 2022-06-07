理賠恐達數百億吃不消 防疫保單全面下架走入歷史

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本土疫情升溫，防疫保單理賠恐達數百億，金管會7日晚間最新統計，最後一張泰安產險防疫保單已下架。圖為5月底民眾在新北聯醫三重院區進行PCR篩檢。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝方娪台北7日電）本土疫情升溫，防疫保單理賠恐達數百億，金管會晚間最新統計，最後一張泰安產險防疫保單已下架，目前市面上僅剩疫苗險，引發民眾瘋搶的防疫險確定走入歷史，全面停賣。

歷經民眾搶買防疫險以及理賠認定等爭議後，各家產險公司陸續下架防疫險；根據金管會今天晚間公布最新統計，泰安產險防疫保單也已下架，目前市面上僅剩12張疫苗險。

換言之，無論是提供隔離或確診定額補償、保障中重症住院日額的防疫險，確定都已全面下架。

目前有12家產險公司深陷防疫保單理賠風暴，今年截至6月6日為止，防疫保單已理賠新台幣54.78億元，近一週大增14.38億元，平均日賠逾2億元，今年防疫險累計理賠金額已近所收保費收入的2倍。

隨防疫保單理賠潮來襲，國泰金今天重訊公告擬全數認購子公司國泰產險私募現金增資發行新股，交易總額達100億元，為防疫保單風暴中首家宣布增資的業者。（編輯：林淑媛）1110607