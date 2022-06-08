防疫險理賠恐弱化資本 3產險評等列信用觀察負向

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（中央社記者蘇思云台北8日電）產險業者防疫保單理賠金額持續擴大，中華信評表示，防疫保單的理賠損失可能弱化和泰產險、兆豐產險與新安東京海上產物保險的資本水準，把3公司的評等置入「信用觀察負向」狀態。

中華信評今天發出多篇新聞稿，和泰產險的資本水準可能因為防疫保單的重大理賠損失而有所削弱，把和泰產險的長期發行體信用評等與財務實力評等由「twAA」調降到「twAA-」，同時把和泰產評等置入信用觀察負向狀態。

中華信評表示，和泰產的防疫保單理賠將使公司的資本水準有所下滑，且下滑幅度至少將從先前的非常強等級，降至強等級。接下來一個月內，確診人數可能居高不下，中華信評預估，在和泰產險的防疫保單理賠總額可能高達新台幣40億元情境下，將導致公司的總調整後資本大幅降低。

中華信評表示，和泰產險將如何透過動態調整其資產與負債來減輕防疫保單理賠所造成的潛在影響等相關計畫尚不明確。計畫可能包括調整其投資資產組合、藉由控管成長來降低負債風險，以及提升整體資本水準等方式。

此外，中華信評指出，兆豐產險資本水準可能因防疫保單的大額理賠損失而弱化。不過，資本水準弱化程度仍需視國內疫情的發展、以及兆豐產險可能採取的資本與資產處分計畫而定。中華信評將兆豐產險「twAA」的長期財務實力評等與發行體信用評等置入信用觀察負向狀態。

中華信評在情境假設分析中預估，以兆豐產險的既有保單以及核保中的保單來看，兆豐產防疫保單相關理賠損失總額可能高達新台幣數十億元。在尚未考量足額的資本補充情況下，防疫保單產生的大額損失將使兆豐產險的總調整後資本水準大幅下滑，削弱兆豐產的個別基礎信用結構。不過，兆豐金的潛在支持可望部分抵銷資本水準下滑對整體信用結構造成的負面影響。

另外，新安東京海上產物保險的防疫保單面臨重大理賠損失，中華信評預期公司資本水準可能因此下滑。中華信評表示，相關理賠金額仍將隨疫情發展而有所變化，且該公司對於自身資本改善計畫的規模與時程也存在高度不確定性，因此把新安東京海上「twAAA」的財務實力評等與發行體信用評等置入信用觀察負向名單。

中華信評告訴中央社記者，針對比較單一的事件，例如防疫保單、併購事件，影響還不明朗時，會放在信用觀察項目，信用觀察一般是分成負向、正向跟發展中三種狀態，預期3到6個月影響比較明確後，可能還會做出調整；至於評等展望，影響時間較長可能達1到2年，概念上兩者屬於不同的系統。（編輯：林興盟）1110608