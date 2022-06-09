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產險業怕又踩雷 國泰、和泰等喊停海外突發疾病醫療險
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防疫險理賠1/113

產險業怕又踩雷 國泰、和泰等喊停海外突發疾病醫療險

2022/6/9 21:14（6/9 21:29 更新）
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國內疫情升溫後，防疫保單理賠直直飆，5月初起海外突發疾病醫療相關保障已陸續喊停。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
國內疫情升溫後，防疫保單理賠直直飆，5月初起海外突發疾病醫療相關保障已陸續喊停。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者謝方娪、蘇思云台北9日電）國泰產險近日通知保經代通路將停售旅平險的海外突發疾病醫療保障，被形容「開第一槍」；不過，早在國內疫情升溫後，防疫保單理賠直直飆，產險業者已敲醒警鐘，5月初起海外突發疾病醫療相關保障已陸續喊停。

疫後旅遊潮即將開始，有防疫保單慘賠經驗在前，產險業者不僅無意再特別推出「旅遊防疫險」，也陸續下架現有旅平險的海外突發疾病醫療相關保障。換言之，民眾若在出國旅遊時確診進行醫療，將無法獲得理賠。

國泰世紀產險近日通知保經代通路10日下午5時30分起，將停止受理海外突發疾病相關商品，新安東京海上產險也在6月9日起暫停受理海外突發疾病住院醫療費用保險金投保服務。

和泰產險也停售海外突發疾病醫療相關保障，在費率重新調整前，將以銷售傷害險的旅平險為主。

有鑒於疫情變化快速，旺旺友聯產險早在5月初已先下架旅平險附加的海外突發疾病醫療保障，不過仍有提供意外事故保障等。

換言之，民眾出國若要投保旅平險，業者仍有提供意外身故、意外傷害醫療等保障，下架的主要是和疾病相關的「海外突發疾病醫療」相關項目。

有產險主管直言，「這一波台灣疫情，產險業者都嚇到了」，不僅防疫保單全下架，隨國門將重啟，產險業紛紛下架海外突發疾病醫療費用相關保障，就怕二度踩雷。

日前交通部觀光局向產險公會詢問針對國人出國旅遊推出「旅遊防疫險」意願，產險業者認為，觀光局提案的4項保險需求中，除了隔離檢測和額外交通食宿費用以外，目前旅平險已涵蓋身故失能、醫療費用及緊急救援費用等相關保障。

考量各國防疫政策不一，整體風險難以評估，相關損失經驗和保險對價都難以釐定，有防疫保單慘痛經驗在前，產險業者均無意再推出針對隔離檢測和額外交通食宿費用提供保障的「旅遊防疫險」。（編輯：張均懋）1110609

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