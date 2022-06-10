臺產甩防疫險陰霾 今年營運關注車險與商業火險

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（中央社記者謝方娪台北10日電）臺產今天舉行股東常會，挺過防疫保單理賠潮，臺產2021年全年稅後淨利繳出新台幣3.73億元成績單，受惠台股高漲，去年底臺產淨值拉至歷年新高。臺產表示，今年排除防疫險干擾，營運有望回到過往穩定軌跡，關注重點為控制車險及商業火險損率。

臺產今天股東會中承認2021年營業報告書、財務報告及盈餘分配案。臺產2021年整體營收達75.06億元，稅後淨利3.73億元，稅後每股盈餘1.03元，每股配息0.75元。全年度簽單保費收入86.99億元，年增33.59%。

展望今年，臺產董事長李泰宏表示，雖全球持續受到COVID-19疫情影響，但隨疫苗覆蓋率提升、各國逐漸解封，經濟景氣可望逐步復甦；台灣延續2021年表現，國內外企業在台灣大幅投資，資本支出持續擴張，將可帶動消費動能，有助穩定整體經濟。

同時，李泰宏提到，主管機關積極促進科技創新，加上逐步鬆綁法令，有助電子商務平台發展，可望大幅提升網路投保保費；另國際再保市場費率上漲，預期可增加國內保險公司承保機會與保費收入。

針對今年整體營運展望，臺產發言人黃志傑會後受訪表示，今年已穩定排除防疫險干擾，公司營運有機會回到過往穩定水平，今年關注重點將在於控制車險及商業火險損率；今年整體資本市場波動及保險市場都有很大挑戰，臺產會戰戰兢兢面對。

臺產過往股利政策均採全現金股利配發，並盡量將營運成果回饋股東，黃志傑說，去年因防疫險影響，稅後淨利較2020年衰退，不過現金股利仍配出0.75元、配發率達72.8%，主因OCI項下金融資產出現評價利益，實現部分獲利作為配息來源之一。

目前有12家產險公司深陷防疫保單理賠潮，中華信評認為極可能導致台灣產險業今年出現整體核保虧損，終結產險業連續21年獲利表現，不過檢視首家受到防疫保單衝擊的臺產，標準普爾（S&P）及中華信評去年均持續給予「A-/穩定」及「twAA」展望「穩定」的信用評等。

黃志傑解釋，去年最嚴峻狀況下，公司信評並未受影響，主因臺產資本適足率（RBC）歷年幾乎均維持1000%以上水準，受惠過去強健資本結構支撐，公司即使受到防疫險衝擊，仍維持信用評等展望不變，這是對公司經營體質和資本結構的肯定。

另因去年台股高漲，臺產在OCI項下金融資產出現大量評價利益，帶動去年底臺產淨值拉高至101.81億元、淨值比49.32%，淨值水位創歷年新高。（編輯：潘羿菁）1110610