提列防疫險賠款準備 富邦產險5月虧10億元

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（中央社記者謝方娪台北10日電）富邦金今天公告5月自結稅後淨利新台幣42.42億元、累計稅後淨利652.23億元，每股稅後盈餘（EPS）5.53元。旗下富邦產險因提列防疫險賠款準備，5月由盈轉虧，稅後虧損達10.25億元。

富邦金控累計前5月稅後淨利及EPS雙創歷年次高紀錄，旗下富邦人壽累計稅後淨利創歷年次高，台北富邦銀行累計稅後淨利則創下歷年新高。截至5月31日，富邦金已取得日盛金59.01%股權，在前5月認列日盛金投資收益6.3億元。

富邦人壽5月稅後淨利28.68億元，累計稅後淨利515.95億元。台股5月指數上升1.3%，富邦人壽持續實現獲利並汰弱留強，債市投資方面，5月利率高檔震盪，策略上維持充裕資金部位，在利率上升時期伺機配置，提高未來整體經常性收益。

5月美元走勢回檔，富邦人壽單月出現兌換損失，但累計今年匯兌損益加計避險成本仍大幅優於去年同期，5月底外匯價格變動準備金餘額仍逾220億元。另富邦人壽5月沒有新增俄羅斯債券相關認損，加計匯兌影響後，累計前5月共計提22.9億元俄債預期信用損失。

台北富邦銀行5月稅後淨利17.74億元，累計稅後淨利99.88億元，年增26%。今年以來中小企業放款及房、信貸個人放款穩定成長，帶動北富銀整體放款餘額年增13%，加上升息帶動利差提升，累計利息淨收益年增13%。

富邦產險5月罕見稅後虧損10.25億元，累計稅後淨利22.2億元，主因防疫保單賠款及增提賠款準備影響。業務方面，單月簽單保費達52.54億元，年增12.6%。

富邦產險5月防疫保單賠款金額為13.4億元、賠款件數3.6萬件，另5月提存已反映賠款準備餘額18.8億元，包含已報未決案件及已發生但尚未報案案件。

富邦證券5月稅後淨利0.59億元，累計稅後淨利9.83億元，年減逾6成，主因台股加權指數從今年初高點一路震盪走跌，前5月台股日均值3552億元，較去年同期下降27%，導致證券現貨收入、金融部位損益較去年同期衰退。（編輯：林興盟）1110610