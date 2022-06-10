提列防疫險賠款準備 國泰產5月虧12.5億元

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（中央社記者蘇思云台北10日電）國泰金今天公布5月稅後淨利新台幣23.2億元，考量疫情升溫，預先提存防疫保單賠款準備18億元，國泰產險因此轉為單月虧損12.5億元，國壽則因避險成本增加影響單月獲利，不過，核心業務動能仍然穩健。

國泰金今天公布5月自結稅後淨利23.2億元，年減67.9%，累計前5月稅後淨利462.7億元，年減41.07%，累計每股稅後盈餘（EPS）為3.5元。

國泰人壽5月稅後淨利12.6億，累計前5月稅後淨利348.3億，年減47%。國泰金財務長陳晏如告訴中央社記者，國壽5月在股市仍有波段實現資本利得，不過因為新台幣5月大幅升值1.4%，因此出現匯兌損失導致避險成本較高，但累計前5月仍有避險利得。5月底外匯價格變動準備金餘額月減21億元，但仍在281億元的高水位。

國泰金表示，國泰人壽5月初年度保費及初年度等價保費分別為87億元及29億元，是業界第一。國泰人壽資本適足率（RBC）逾350%，強健的資本水準及財務實力，將是面對不確定金融環境的有力後盾，投資團隊也會即時因應並靈活調整投資組合。

國泰世華銀行5月稅後淨利21.4億元，累計前5月稅後淨利110.6億元，年成長7%。5月持續反映央行升息與放款量穩定成長的影響，累計淨利息收入較去年同期成長16%；受惠保險商品銷售表現佳，累計淨手收穩定成長；截至今年5月底逾放比率為0.08%，備抵呆帳覆蓋率為2024%，資產品質維持穩健。

國泰產險5月稅後淨損12.5億元，累計前5月稅後淨損4.1億元。陳晏如表示，單月與累計虧損主要是防疫保單因素，由於疫情持續發展，除了今年截至5月底已賠付理賠金額4.4億元外，秉持穩健經營原則，5月也決定依衛福部公告的確診人數預先估列提存賠款準備，增提未報未決準備金（IBNR）18億元。

陳晏如表示，在國泰金支持下，國泰產險已在6月7日董事會通過100億元增資案，強化資本，若排除防疫保單影響，簽單保費仍維持雙位數成長、保單獲利也維持穩定。核心業務部分，5月簽單保費24.5億元，累計簽單保費115.1億元，年成長19%。

國泰證券5月稅後淨利1.2億元，累計前5月稅後淨利5.9億元，較去年同期減少32%，主因為市場交易量萎縮，不過，國泰證券各項業務仍持續成長，複委託業務方面，市占率較去年同期成長20%以上，創歷史新高表現，穩居龍頭。國泰投信5月稅後淨利1.2億元，累計前5月稅後淨利7.1億元，較去年同期成長2成。（編輯：趙蔚蘭）1110610