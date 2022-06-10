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防疫險逾130萬件待核保 3產險揭露理賠衝破億元

2022/6/10 14:41
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（中央社記者謝方娪台北10日電）根據各產險統計，目前防疫保單在途件仍有至少約131萬件，其中富邦產險在途件有63.8萬件、中信產險在途件有28.9萬件，占整體在途件比重達7成。各產險均承諾會在6月底前完成核保。

今年截至6月6日為止，防疫保單承保件數已達312萬件，不過因4、5月民眾瘋搶投保，銷售防疫險的12家業者中，僅新光及南山產險已完成核保，另有10家產險合計還有至少131萬件在途件，力拚6月底前完成核保。

目前在途件還有萬件以上的產險公司共有7家，最多為富邦產險有63.8萬件待核保，其次為中信產險28.9萬件、和泰產險18萬件、新安東京海上產險11.2萬件、明台產險3.8萬件、旺旺友聯產險3.5萬件、國泰世紀產險1.8萬件；另華南及泰安產險各有2413件及1723件在途件。

根據各產險最新統計，若不計尚未核保在途件，目前有效防疫保單件數也以富邦產險131.1萬件最高，國泰世紀產險也有87.9萬件，新安東京海上產險有74.1萬件、和泰產險有61.7萬件。

另中信產險有14萬件有效防疫保單、泰安產險有12.8萬件、新光產險10萬件，明台產險6.9萬件、南山產險5萬件、華南產險2.8萬件、旺旺友聯產險1萬件。

值得注意的是，有3家產險揭露防疫保單理賠已破億元，其中以富邦產險理賠新台幣13.36億元最高，國泰產險理賠3.4億元、和泰產險理賠2.75億元。

依規定保險業每半年須申報經會計師核閱的RBC（資本適足率）及淨值比，為金管會衡量保險公司清償能力的參考指標，法定資本適足率不得低於200%門檻、淨值比率不得低於3%，若業者資本不足，金管會可限期要求增資。

2021年底各產險RBC均在法定標準200%門檻以上，最接近警戒門檻的是國泰世紀產險，RBC為284.43%，不過國泰金日前已開防疫保單風暴中第一槍，將為產險增資百億銀彈。另也有2家產險已規劃，將在RBC降至250%時啟動增資。（編輯：楊凱翔）1110610

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