7產險完成防疫險核保 在途件剩不到4萬件

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（中央社記者謝方娪台北29日電）12家銷售防疫險業者力拚在6月30日前完成核保，根據各產險最新統計，已有7家產險完成防疫險核保，剩餘5家產險合計還有3萬9888件在途件。目前12家產險防疫險承保件數已達536萬件。

12家銷售防疫保單業者包含富邦產險、國泰世紀產險、新安東京海上產險、和泰產險、兆豐產險、中信產險、泰安產險、旺旺友聯產險、明台產險、新光產險、華南產險及南山產險，截至目前最新統計，12家產險合計已承保536萬件防疫險。

承保防疫險前6大業者依序為富邦產險162.6萬件、新安東京海上產險90萬4823件、國泰世紀產險83.7萬件、和泰產險74.7萬件、兆豐產險42萬4785件、中信產險39萬5497件，另泰安產險承保13萬82件、明台產險承保10萬6625件，承保量均在10萬件以上。

另新光產險防疫險有效契約9萬7898件、南山產險4萬6177件、旺旺友聯產險3萬6836件、華南產險1萬4413件。

12家產險先前均向金管會保證可在6月30日前完成防疫險核保，根據各產險最新統計，目前富邦產險、國泰世紀產險、新安東京海上產險、泰安產險、新光產險、華南產險及南山產險共7家已全數完成核保。

尚未完成防疫險核保的5家產險，在途件剩不到4萬件，其中以兆豐產險剩下1萬3763件最多，其次依序為中信產險在途件有1萬1364件、和泰產險在途件有1.1萬件、旺旺友聯產險在途件3759件、明台產險在途件2件。（編輯：趙蔚蘭）1110629