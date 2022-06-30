防疫保單壓頂 產險業5月罕見大虧162億元

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（中央社記者謝方娪台北30日電）防疫保單攪亂一向穩定的產險市場，因提列防疫險理賠及理賠準備，整體產險業5月稅前大虧新台幣162億元，吃掉今年以來全部獲利，累計前5月由盈轉虧為96億元。

為強化特別準備金因應巨災衝擊，金管會2012年訂定「強化產險業天災保險準備金應注意事項」，但當時僅限地震及颱風洪水等業務，經參酌ICS制度的巨災風險範圍，金管會同步進行2項修正，並宣布將應注意事項名稱修正為「強化產險業巨災準備金應注意事項」。

第一項修正是明定巨災不僅地震、颱風洪水，也包含傳染病、恐怖攻擊、信用及保證風險所致損失；其次是明定巨災所致異常損失僅可在負債項下危險變動特別準備金辦理沖減或收回。

換句話說，金管會修法後，產險業可望收回自家原先提列在負債項下應付天災的危險變動特別準備金，轉列賠款準備，以減少防疫險損失。根據金管會統計，目前整體產險業負債項下天災準備金有140多億元。

金管會統計，今年前5月保險業累計稅前獲利1599億元，年減714億元、減幅達30.9%，其中壽險業累計稅前獲利1695億元，年減525億元、減幅23.6%，產險業累計稅前虧損達96億元，相比去年同期獲利93億元，有天壤之別。

單看今年5月，產、壽險業雙雙虧損，壽險業5月稅前虧損71億元，主因新台幣5月下旬急升，壽險業匯兌損失大增所致，至於產險業5月轉虧162億元，金管會保險局長施瓊華直言，是受到防疫保單影響；產、壽險業合計5月大虧233億元。

今年5月底保險業淨值為1兆7750億元，較去年同期減少8299億元、減幅31.9%，其中壽險業淨值降至1兆6472億元、產險業淨值降至1278億元，產、壽險業淨值創下2020年4月以來新低，其中產險業淨值單月下降186億元，更是至少近3年以來單月淨值最大減少金額。（編輯：張均懋）1110630