防疫險虧大 金管會核准4家產險收回44億特別準備金

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（中央社記者謝方娪台北5日電）12家產險今年防疫險已理賠近新台幣150億元，目前國泰世紀產險、兆豐產險、和泰產險及新安東京海上產險共4家已向金管會申請收回44.47億元特別準備金，金管會均已核准。

金管會保險局副局長張玉煇今天表示，截至目前為止，已有4家產險向金管會申請動用淨值項下重大事故準備金，金管會均已核准，動用金額總計44.47億元。4家產險分別為國泰世紀產險、兆豐產險、和泰產險及新安東京海上產險。

另國泰世紀產險及中信產險已雙雙啟動增資，金管會也已核准。張玉煇說，有部分公司仍在進行增資評估程序和內部作業，目前尚無其他產險向金管會申請增資。

先前國泰世紀產險、中信產險、和泰產險及新安東京海上產險估計6月底資本適足率（RBC）恐觸及200%法定門檻，為挽救RBC，國泰世紀產險以增資及收回特別準備金因應，中信產險啟動增資，和泰產險及新安東京海上產險則已雙雙先收回特別準備金。（編輯：潘羿菁）1110705