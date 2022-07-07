中信產6月防疫保單理賠34億元 不排除二度增資

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（中央社記者蘇思云台北7日電）中信金公告6月稅後盈餘新台幣31.29億元，年減44.3%。中信金指出，銀行跟保險核心動能仍然穩健，主要是台灣人壽旗下中信產6月防疫保單理賠大增到34億元，後續不排除第二次增資。

中信金控今天公告6月自結盈餘，6月稅後盈餘31.29億元，累計前6月合併稅後盈餘252.98億元，年衰退24.3%，累計每股稅後盈餘（EPS）為1.24元。

子公司中信銀6月稅後盈餘34.8億元，年成長38.6%，上半年累計稅後盈餘162.06億元，年成長8.8%，力甩去年陰霾。

中信金財務長邱雅玲告訴中央社記者，如果剔除泰國LH金融集團部分，中信銀6月淨利息收入年成長近2成，利差擴大外，放款量能也同步成長；6月淨手續費收入年成長10%，財管動能較弱，主要成長力道來自信用卡與聯貸案的手續費收入。

根據中信銀統計，今年1到6月信用卡簽帳金額為2413億元，年成長達16%，看好下半年民眾報復性消費與出國旅遊潮。

子公司台灣人壽6月稅後盈餘僅0.55億元，累計前6月稅後盈餘98.44億元，年衰退40.6%。

邱雅玲表示，6月台股開始發放股利，新台幣6月累計貶值2.22%也帶來匯兌利益近10億元，因此，外匯價格變動準備金餘額從5月底的76億元，上升到6月底的95億元；但是資本市場近期震盪大，影響股債處分利益。

此外，邱雅玲表示，影響台壽6月獲利最主要還是旗下中信產的保單理賠，中信產核保的防疫保單總數約40.5萬件，前5月理賠金額約8000萬元，但近期理賠明顯增加，6月單月理賠達34億元，影響單月獲利。

台灣人壽董事會在6月底火速通過增資中信產40億元，邱雅玲指出，視後續疫情發展變化，不排除第二次增資。

至於台灣人壽投資俄羅斯政府債券及俄羅斯天然氣公司債券，先前已在2、3月累計提列預期信用損失共10.5億元。邱雅玲指出，目前還沒收到6月應支付的利息，但還在1個月的寬限期內，內部有研議，若這次沒收到利息，可能改變後續提列損失的估算方式，仍會動態調整。（編輯：林淑媛）1110707