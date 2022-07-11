富邦產險6月大虧55億 母公司富邦金穩居獲利3冠王

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（中央社記者謝方娪台北11日電）富邦金6月稅後淨利新台幣41.52億元、累計前6月稅後淨利693.76億元、每股稅後盈餘（EPS）5.62元，續奪金控獲利3冠王寶座；不過旗下富邦產險6月稅後續虧55.82億元，主因防疫險影響所致。

富邦金今天公告6月自結稅後淨利41.52億元，主因認列一次性未分配盈餘稅款41.35億元；累計今年前6月稅後淨利693.76億元、EPS為5.62元，雙雙創下歷年同期次高。截至6月30日，富邦金已取得日盛金73.95%股權，前6月認列日盛金投資收益10.1億元。

富邦人壽6月稅後淨利115.83億元，累計上半年稅後淨利創歷年同期次高、達631.77億元，RBC逾300%，資本水準維持良好。

6月台股下跌11.8%，富邦人壽持續實現獲利，加上股息收入因除息旺季開始而增加；債市投資方面，6月利率於高檔震盪，富邦人壽仍以維持充裕資金、在收益反彈時期伺機配置，提高未來整體經常性收益為主要策略。

6月美元兌新台幣升值2.27%，富邦人壽單月及累月匯兌損益加計避險成本持續大幅優於去年同期，6月底外匯價格變動準備金餘額上升至280億元。此外，包含匯兌影響在內，富邦人壽累計前6月提列俄羅斯相關部位預期信用損失27.6億元。

台北富邦銀行6月稅後淨利17.3億元，累計上半年稅後淨利創歷年同期新高、達117.18億元，較去年同期成長25%。北富銀截至6月底逾放比為0.16%，備抵呆帳覆蓋率為750%，維持良好資產品質。

富邦產險6月稅後虧損55.82億元，累計上半年稅後虧損33.62億元，主要受防疫險賠款與提存準備影響，6月防疫險相關直接賠款金額為32.8億元、件數8.2萬件；累計前6月直接賠款達48.8億元。

富邦產險以累積確診率15.2%評估已全數提列，以致6月底對已發生但尚未報案或未決案件提存自留賠款準備達109億元，累計上半年直接理賠金額及提列自留賠款準備合計157.8億元。

富邦產險強調資本水準尚屬穩健，截至6月底RBC逾200%，持續動態評估增資需求。富邦產險防疫險理賠申請5月平均每日近6000件，6月增至平均每日逾1.8萬件。

富邦證券6月稅後淨利3.25億元，累計上半年稅後淨利13.08億元，較去年同期減少65%，主因台股價、量皆下滑，影響證券現貨收入、金融部位損益較去年同期減少所致。（編輯：潘羿菁）1110711