偽造隔離書詐領理賠金遭逮 產險公會籲勿以身試法

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（中央社記者謝方娪台北12日電）前保險業務員夥同友人及同事偽造地方政府隔離通知書，向臺產及國泰世紀產詐領理賠金，產險公會今天嚴正呼籲被保險人申請理賠應循正常管道，勿以身試法偽造文件。

一名前保險業務員因熟知保險理賠程序，與友人及同事在2021年5月至12月間共謀偽造彰化縣衛生局嚴重特殊傳染性肺炎個案接觸者居家隔離通知書等資料，向臺產及國泰世紀產詐領理賠金得手，後遭其中一家保險公司發現異狀，進一步查證識破。

產險公會今天表示，防疫保單承保確診、隔離及住院醫療費用等各項保險範圍，事故發生申請理賠應備文件在「防疫保單理賠實質審查指引」均有明確記載，隔離通知書、醫療診斷書、數位健康證明等均由有權開立的機關或醫療院所協助進行，保險公司會進行真偽及記載內容的查核驗證。

產險公會呼籲，被保險人申請理賠時應循正常管道取得證明文件，勿以身試法偽造文件，除可能觸及詐欺、行使偽造公文書等罪嫌，業務員若有偽造理賠申請等文件或協助保戶以不實文件詐領理賠金的不當行為，保險公司可依保險業務員管理規則規定予以撤銷業務員登錄處分。（編輯：趙蔚蘭）1110712