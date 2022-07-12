移工買不到專屬防疫保單？ 金管會：5家仍有賣

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（中央社記者謝方娪台北12日電）今年產險業防疫保單理賠已衝破新台幣200億元，除了一般防疫保單全數下架，外界憂心移工防疫保單也會陸續停售。金管會表示，目前仍有5家產險販售移工防疫保單。

配合勞動部去年11月起恢復移工引進專案，金管會先前請產險公會協調產險公司研發移工防疫保單，針對移工入境日起30日內經診斷確診COVID-19且列為境外移入案例者，提供保額50萬元的實支實付住院醫療費用保障，以支應移工境外移入確診時的隔離醫療費用。

如今有12家產險深陷防疫險理賠風暴，目前市面上早已沒有針對保戶遭隔離、確診COVID-19給予定額補償及確診日額給付的一般防疫保單，引起外界憂心，產險公司下一步是否會陸續下架移工防疫保單。

金管會保險局副局長林志憲今天表示，根據金管會了解，目前仍有5家產險公司針對移工提供防疫保單，包含富邦產險、兆豐產險、泰安產險、和泰產險及新光產險。

林志憲提醒，和泰產險及新光產險販售的移工防疫保單並未透過保經代通路販售，即若有投保需求，需至產險公司投保。（編輯：林興盟）1110712