防疫保單拖累 中華信評估產險業今年恐出現虧損

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（中央社記者蘇思云台北14日電）中華信評今天表示，產險業今年因為防疫保單理賠金額大增，預期不只核保利潤會虧損，預估產險業今年股東權益報酬率（ROE）將會是負值，是近20年罕見出現年度獲利虧損。

標準普爾全球評級（S&P Global Ratings）台灣子公司中華信評今天線上舉行「2022年台灣年中信用展望」記者會，媒體關注防疫保單對產險業影響。

中華信評金融服務評等部副首席分析師藍于涵表示，金融業中，產險業是比較明顯負向的次產業，主要受到防疫保單虧損拖累，預期今年核保利潤會呈現虧損，「綜合率」預料將超過100%。綜合率越小代表有更高的核保利潤，也常被用來評估產險業長期核保利潤經營績效。

儘管其他車險等業務都維持穩定的核保績效，但藍于涵預估今年產險業股東權益報酬率為負值，恐出現年度獲利虧損，對部分產險業資本水準造成明顯傷害。

中華信評目前把和泰產險、兆豐產險與新安東京海上產物保險共3家產險公司，把其評等置入「信用觀察負向」狀態。

藍于涵表示，一些產險公司規劃調整風險性資產，預估會隨著後續賠付金額、資本規劃做動態調整。目前部分業者還沒有具體增資規劃，可能還要觀察其自身規劃，至少資本水準要符合法定規範。不過，產險業在現金以及現金等同部位蠻多的，流動性應不會有太大問題。

展望金融業下半年，藍于涵指出，升息有助於改善銀行淨利差，不過今年資本市場較為震盪，投資收益應不如往年，政府紓困到期後，預期可能有一些壞帳，銀行業今年獲利可能跟去年相當；證券業經紀收入應該還可以，但很難像去年出現超高報酬率；壽險業今年保費收入應該持續負成長，今年資本利得也會減少很多，平均資產報酬率應該會回復到常態性水準約0.5%。

中華信評金融服務評等部資深副總經理張書評指出，升息對金融業多是正向因素，不過有兩個狀況，一是升息速度特快，壽險公司帳上投資會有未實現損失，但在模型上對資本影響相對中性，升息對於壽險新錢報酬率還是正面的。

張書評指出，二是市場震盪，升息對股票、外匯、台美利差擴大等影響，對壽險業短期獲利穩定度有挑戰，不過截至目前，大部分升息影響比較偏向短期陣痛期。

防疫保單攪亂一向穩定的產險市場，因提列防疫險理賠及理賠準備，根據金管會統計，整體產險業5月稅前大虧新台幣162億元，吃掉今年以來全部獲利，累計前5月由盈轉虧為96億元。今年以來截至7月11日為止，12家產險防疫保單已理賠205.65億元。（編輯：楊凱翔）1110714