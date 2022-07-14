更多編輯台推薦新聞：
全台首例 10歲白血病童細胞治療康復
生活

全台首例 10歲白血病童細胞治療康復

詹姆斯韋伯太空望遠鏡揭星雲奇觀 一覽距地球7600光年宇宙懸崖
科技

詹姆斯韋伯太空望遠鏡揭星雲奇觀 一覽距地球7600光年宇宙懸崖

動滋健身券1000元7/18起登記 抽籤資格、領用方式一次看
生活

動滋健身券1000元7/18起登記 抽籤資格、領用方式一次看

整理包》安倍晉三靈車最後巡禮 眾人含淚獻花道別

整理包》安倍晉三靈車最後巡禮 眾人含淚獻花道別

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國爛尾樓風暴 業主為何拒繳房貸一次看懂
首頁 / 產經
防疫險理賠
新聞專題
防疫險理賠
首頁 / 產經

備戰防疫險理賠潮 和泰產險將處分不動產、辦理增資

2022/7/14 21:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北14日電）和泰產險董事會今天作出3大決議，第一是決議擬處分不動產；第二是莊瑞德請辭總經理，由副總經理顏思齊代理總經理；第三，規劃8月17日召開股東臨時會，將修正公司章程，提高資本額，為增資作準備。

和泰車今天代子公司和泰產險公告董事會3大決議，第一是和泰產擬處分不動產；第二是和泰產將在8月17日召開股東臨時會；第三是莊瑞德請辭總經理，由顏思齊代理總經理，後續依法聘任總經理，再報請主管機關核准。

和泰車4日代子公司和泰產險發布重大訊息，莊瑞德請辭和泰產險總經理職務，於7月14日生效，為此波防疫險之亂以來首位下台的產險總經理，引起業界關注。

根據和泰產向金管會保險局通報，莊瑞德是因個人因素請辭。

和泰產險最新揭露，公司共承保75.4萬件有效防疫保單，承保量為業界前6大，理賠金額達新台幣9.9億元。

業界人士推測，和泰產決議處分不動產，應是先預備後續可能理賠潮，先賣樓變現；可能處分的標的，不排除是位於忠孝西路的大樓。

和泰產已收回部分權益項下重大事故準備金，公司評估應會在下半年啟動增資，預計8月17日召開股東臨時會修改公司章程，即是要提高公司資本額，為增資作準備。（編輯：潘羿菁）1110714

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀