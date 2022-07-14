備戰防疫險理賠潮 和泰產險將處分不動產、辦理增資

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（中央社記者謝方娪台北14日電）和泰產險董事會今天作出3大決議，第一是決議擬處分不動產；第二是莊瑞德請辭總經理，由副總經理顏思齊代理總經理；第三，規劃8月17日召開股東臨時會，將修正公司章程，提高資本額，為增資作準備。

和泰車今天代子公司和泰產險公告董事會3大決議，第一是和泰產擬處分不動產；第二是和泰產將在8月17日召開股東臨時會；第三是莊瑞德請辭總經理，由顏思齊代理總經理，後續依法聘任總經理，再報請主管機關核准。

和泰車4日代子公司和泰產險發布重大訊息，莊瑞德請辭和泰產險總經理職務，於7月14日生效，為此波防疫險之亂以來首位下台的產險總經理，引起業界關注。

根據和泰產向金管會保險局通報，莊瑞德是因個人因素請辭。

和泰產險最新揭露，公司共承保75.4萬件有效防疫保單，承保量為業界前6大，理賠金額達新台幣9.9億元。

業界人士推測，和泰產決議處分不動產，應是先預備後續可能理賠潮，先賣樓變現；可能處分的標的，不排除是位於忠孝西路的大樓。

和泰產已收回部分權益項下重大事故準備金，公司評估應會在下半年啟動增資，預計8月17日召開股東臨時會修改公司章程，即是要提高公司資本額，為增資作準備。（編輯：潘羿菁）1110714