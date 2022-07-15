黃天牧：防疫險理賠潮業者需增資 但不會倒閉

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（中央社記者謝方娪台北15日電）防疫險之亂稍歇，金管會主委黃天牧表示，防疫險承保量前6大業者有4家背後是金控、2家是車商，有些業者因理賠可能產生財務缺口，陸續提出增資計畫，不過他強調，業者會需要增資、但不會倒閉。

今年以來產險業防疫保單理賠已破新台幣200億元。黃天牧今天接受廣播節目專訪談到防疫保單亂象，他直言，的確是以前沒有碰到過的、不太一樣的經驗。

黃天牧說，有業者可能因確診率太高、理賠攀高，產生財務缺口，現在已有2家產險提出增資計畫，其他還有一些產險會陸續提出增資計畫，以健全公司財務，這是未來一年要努力的地方，不過他也強調，業者會需要辦理增資，但不會倒閉。

台灣2020年起將COVID-19列為第5類法定傳染病，黃天牧表示，當時實施較強制性的隔離等防疫措施，當事人會因此增加支出或減少收入，勢必會產生經濟上需要彌補的缺口，防疫保單因此問世。

黃天牧認為，防疫保單是中性的商品、是安全網的一環，商品本身並沒有問題，而是後續整體風險屬性調整，例如今年4月起國內防疫政策從清零走向共存，已和原來防疫保單設計背景不一致。

今年初保險局連發20道公文提醒業者注意保單風險對稱性，黃天牧直言，台灣產險市場基本上競爭相當激烈，因此業者當初在銷售時相對積極，加上後續防疫政策調整，在幾天內湧入數十萬件要保書，也是業者以前沒處理過的情形。

黃天牧認為，保險公司看到這麼多要保書湧入，當然會擔心，尤其在與病毒共存政策下，確診率會提高，但面對政策調整或風險出現變化，業者除了考量股東權益，也應該同時兼顧保戶權益、企業形象和信任關係。

不過，黃天牧也肯定在整體過程中產險公司一定程度上有善盡社會責任，例如輕症居家照護政策，按防疫保單條款其實並不符合理賠住院日額條件，在金管會和產險公會協調下，產險公會配合給予彈性理賠解釋，金管會要肯定業者在這些地方有所貢獻，讓保單可照顧更多民眾。

黃天牧說，在配合防疫政策前提下，金管會的立場是努力以赴，兼顧保戶、保險公司和醫療量能，他也說，面對防疫保單爭議時，「沒有壓力是假的」，但這是金管會應該做的事，就要面對它、把它處理好。（編輯：潘羿菁）1110715