金管會揪宣告利率3大缺失 13家壽險恐挨罰

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（中央社記者謝方娪台北19日電）壽險業今年以來競相調高利變型保單宣告利率搶市，引起金管會注意並揪出壽險業決定宣告利率過程有3大缺失，目前已請13家壽險公司陳述意見。按往例，金管會一旦要求業者陳述意見，後續開罰機率高。

今年全球陸續啟動升息，壽險業為搶市占率，自年初起即陸續調高利變型保單宣告利率，金管會因此盯上部分宣告利率「看起來較有異常」的壽險公司，並在4月對台新人壽開出第一槍，要求台新人壽停售金豐盛美元利變型保單，並預告不排除有其他壽險公司將挨罰。

截至目前為止，金管會保險局已請13家壽險公司陳述意見。

金管會保險局副局長林志憲表示，為了解壽險業宣告利率訂定妥適性，金管會都會對各家壽險公司利變型商品進行抽查，先前金管會在抽查過程，發現部分業者在決定宣告利率過程中有3大主要缺失。

第一，業者將未來升息預期納入宣告利率決定依據，第二，將同業競爭因素納入宣告利率決定依據，第三，宣告利率公式參數設定有欠妥適。

林志憲指出，金管會已請13家壽險公司陳述意見，目前業者陸續回覆中，待業者回覆意見，金管會就會進行處理。（編輯：潘羿菁）1110719