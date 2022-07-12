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防疫險理賠衝破200億 8產險收回近百億準備金

2022/7/12 17:46（7/12 18:15 更新）
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12家產險防疫保單今年已理賠新台幣205.65億元。圖為5月底民眾在新北聯醫三重院區進行PCR篩檢。（中央社檔案照片）
12家產險防疫保單今年已理賠新台幣205.65億元。圖為5月底民眾在新北聯醫三重院區進行PCR篩檢。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝方娪台北12日電）12家產險防疫保單今年已理賠新台幣205.65億元，近一週理賠金額大增56.26億元，創今年以來單週理賠最大增加金額；目前已有8家產險獲金管會核准收回99.4億元特別準備金。

金管會今天公布，今年截至7月11日為止，一般法定傳染病防疫險承保件數達444.97萬件、保費收入41.37億元，理賠件數57.11萬件、理賠金額205.65億元，今年防疫險累計理賠金額達所收保費收入的4.97倍。

相較金管會截至7月4日統計，防疫險理賠件數近一週增加14.76萬件，理賠金額單週暴增56.26億元，近一週平均日賠8.03億元。

目前國泰世紀產、兆豐產、明台產、和泰產、新安東京海上產、南山產、中信產、富邦產共8家已向金管會申請收回權益項下重大事故準備金，均已獲准，核准收回金額總計99.4億元。

金管會保險局副局長林志憲表示，目前金管會已核准國泰世紀產及中信產分別增資100億元及40億元，部分產險業者也在進行增資規劃程序，但目前尚未報至金管會。

防疫險保障範圍通常包含保戶遭隔離、確診COVID-19給予定額補償，或針對確診者給予住院日額給付；疫苗險則主要針對保戶施打COVID-19疫苗後出現不良反應或不良事件，給予醫療補償或喪葬費用保險金，或針對施打疫苗後突破性感染給付定額慰問金。

今年截至7月11日為止，疫苗險承保件數達222.01萬件、保費收入9.34億元，理賠件數8.07萬件、理賠金額35.06億元，今年疫苗險累計理賠金額也已達所收保費收入的3.75倍。

若相較金管會前一次公布、今年截至7月4日統計，疫苗險理賠件數近一週增加2.8萬件、理賠金額週增12.59億元。

目前市面上已無防疫險，僅剩部分業者仍銷售疫苗險。金管會同步公布最新統計，市面上仍有6家保險公司銷售8張疫苗險，其中4家產險銷售5張疫苗險、2家壽險銷售3張疫苗險。（編輯：楊凱翔）1110712

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