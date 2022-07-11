防疫險拖累國泰產連2月虧損 國泰金上半年賺490億

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北11日電）國泰金今天公布6月自結稅後盈餘為新台幣28億元，主要受到防疫保單理賠，子公司國泰產稅後淨損18.8億元，以及認列未分配盈餘稅務影響拖累；累計上半年國泰金獲利近500億元，雖然年減46.35%，不過仍是歷年同期次佳成績。

國泰金控今天公布6月稅前盈餘100.5億元，不過6月稅後盈餘僅28億元，國泰金指出，單月獲利主要受到防疫保單理賠與認列未分配盈餘稅影響，6月受到稅務影響較大；國泰金累計上半年稅後盈餘490.7億元，年衰退46.35%，不過，子公司業務動能仍穩健，國泰世華銀及國泰投信單月獲利創同期新高。

子公司國泰產險6月稅後淨損18.8億元，前6月稅後淨損23億元，單月及累計虧損受防疫保單影響。國泰金財務長陳晏如表示，今年上半年防疫保單理賠共8.7萬件、理賠金額累計約21億元，另外，5月就有預先提存賠款準備18億元，6月再增提23.3億元，目前賠款準備共提41.3億元，後續也會滾動調整。

陳晏如表示，為信守保戶承諾，國泰金先前已經對國泰產增資100億元，另向主管機關申請沖減重大事故特別準備金18.4億元及危險變動特別準備金10.4億元，以減少防疫保單理賠損失影響並強化公司自有資本，截至6月底，自結資本適足率（RBC）逾460%。若排除防疫保單影響，簽單保費仍維持雙位數成長、保險業務獲利穩定。

國泰人壽6月稅後盈餘54.6億元，上半年累計稅後盈餘402.9億元，年減48%，主因是去年投資收益基期較高所致，今年以來投資操作平穩，整體財務表現維持良好。

陳晏如表示，國壽持續調整投資布局，6月適逢配息旺季，6月國內外股利收入逾75億元，加上6月新台幣兌美元貶值2.2%，帶來匯兌利益，因此準備金單月增提49億元，外匯價格變動準備金餘額6月底來到330億元的史上新高水準，有利避險以及成本、風險等控管。

國泰世華銀6月稅後盈餘24億元，上半年累計稅後盈餘134.6億元，年成長9.7%。陳晏如指出，今年以來銀行逐漸顯現升息效應，整體放款也穩定成長，累計淨利息收入較去年同期增加17%，累計淨手續費收入也維持穩健成長。截至今年6月底逾放比率為0.08%，備抵呆帳覆蓋率為1896%，資產品質維持穩健。

國泰證券6月稅後淨利1.5億元，累計前6月稅後淨利為7.4億元，年衰退34.5%，主要受市場交易量萎縮影響；國泰投信6月稅後淨利1.2億元，累計前6月稅後淨利8.3億元，較去年同期成長18.5%，主要產品線仍受青睞。（編輯：潘羿菁）1110711