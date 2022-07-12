防疫險衝擊獲利 兆豐產險不排除增資可能性

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（中央社記者張璦台北12日電）防疫保單理賠潮延燒，兆豐產險6月再提損新台幣12億元，兆豐金控董事長張兆順表示，目前子公司兆豐產RBC仍有近300%水準，但也不排除增資可能性；同時，他提出國內物價和美國續升息等2大因素，認為台灣下半年將繼續調高利率。

張兆順今天出席統一獅續約暨聯名卡升級記者會，宣布再續4年新約，兆豐從2023年至2026年，將挹注新台幣4200萬元經費，協助統一獅職棒球隊營運，並希望統一獅聯名卡發卡量能衝破5萬張大關。

媒體關切兆豐金控獲利，張兆順表示，子公司兆豐銀行上半年獲利超過90億元，但因防疫保單理賠潮，兆豐產險5、6月都有提損，對金控獲利而言，相當有「殺傷力」。

針對兆豐產是否須增資，張兆順指出，兆豐產5月提列損失約36億元，隨確診率拉升，6月再提損12億元，其中6億多元獲金管會許可，以特別準備金沖抵，提損金額共達約43億元。

他表示，兆豐金今年1至6月稅後純益約79億元，再加上述43億元，上半年稅後獲利可來到122億元，換言之，若沒有兆豐產提損等，兆豐金獲利仍可居公股金控之首。

張兆順說明，兆豐產目前資本適足率（RBC）仍有200%、將近300%水準，從這點來看，尚無增資必要性，若未來決議增資，財源來自金控母公司，今年兆豐金已規劃將發行次順位債券，產險增資將從中劃撥。

他進一步表示，目前兆豐產防疫保單承保客戶以雙北地區為主，目前台北市、新北市疫情趨緩，理賠壓力可望紓緩。

針對升息議題，張兆順指出，台灣央行下半年料將繼續升息，首先，目前國內通膨率仍在3%以上；再者，美國聯準會（Fed）將繼續調高利率，台美利差擴大，美債殖利率上揚，不跟進恐使資金持續外流。

他表示，聯準會下半年繼續升息，對兆豐銀行的海外利差將有所挹注，不過，另一方面，也會帶來債券的評價損失。（編輯：潘羿菁）1110712