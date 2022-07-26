防疫險今年理賠破300億 單週理賠大增60億再刷新高

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12家產險防疫保單今年已理賠新台幣319.44億元，近一週理賠金額再創今年以來防疫險單週理賠金額新高。圖為5月民眾在高雄苓雅區社區篩檢站進行PCR採檢。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝方娪台北26日電）12家產險防疫保單今年已理賠新台幣319.44億元，近一週理賠金額大增61.32億元，再創今年以來防疫險單週理賠金額新高，顯示防疫險理賠高峰尚未結束，產險業今年營運備受考驗。

金管會今天公布，今年截至7月25日為止，一般法定傳染病防疫險承保件數達451萬件、保費收入42.24億元，理賠件數86.74萬件、理賠金額319.44億元，今年防疫險累計理賠金額已達所收保費收入的7.56倍。

相較金管會截至7月18日統計，防疫險理賠件數單週增加15.5萬件，理賠金額單週增加61.32億元，近一週平均日賠8.76億元。

金管會統計數據來源為產險公會，因先前爆量理賠潮，導致產險業者理賠件大塞車，理賠統計已將產險業者給付的延遲利息納入合併計算。

因應防疫險鉅額損失，目前國泰世紀產、兆豐產、明台產、和泰產、新安東京海上產、南山產、中信產、富邦產共8家已向金管會申請收回權益項下重大事故準備金，均已獲准，核准收回金額總計99.4億元。

除了動用特別準備金救命，業者也同步進行增資計畫，目前金管會已核准國泰世紀產及中信產分別增資100億元及40億元。

今年截至7月25日為止，疫苗險承保件數達227萬件、保費收入9.68億元，理賠件數13.31萬件、理賠金額達57.68億元，今年疫苗險累計理賠金額已近所收保費收入的6倍，近一週理賠件數增加2.6萬件、理賠金額增加11.73億元。

市面上已無防疫保單，不過仍有5家保險公司銷售7張疫苗險，其中3家產險銷售4張疫苗險、2家壽險銷售3張疫苗險。（編輯：潘羿菁）1110726