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防疫險近1週理賠金額達52億 創今年單週次高

2022/7/19 17:25
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（中央社記者謝方娪台北19日電）12家產險防疫保單今年已理賠新台幣258.12億元，近1週理賠金額增加52.46億元，已較前1週理賠金額下滑，不過仍創今年以來單週防疫險理賠金額次高紀錄。

金管會今天公布，今年截至7月18日為止，一般法定傳染病防疫險承保件數達449.28萬件、保費收入41.96億元，理賠件數71.21萬件、理賠金額258.12億元，今年防疫險累計理賠金額已達所收保費收入的6.15倍。

相較金管會截至7月11日統計，防疫險理賠件數近1週增加14.1萬件，理賠金額單週增加52.46億元，近1週平均日賠7.49億元。

因應防疫險鉅額損失，目前國泰世紀產、兆豐產、明台產、和泰產、新安東京海上產、南山產、中信產、富邦產共8家已向金管會申請收回權益項下重大事故準備金，均已獲准，核准收回金額總計99.4億元。

除了動用準備金救命，業者也同步進行增資計畫，目前金管會已核准國泰世紀產及中信產分別增資100億元及40億元，部分產險業者也在進行增資規劃程序，但目前尚未報至金管會。

多家產險業者表示，目前仍在持續觀察疫情及理賠金額變化，預計會在下半年陸續提出增資申請。

今年截至7月18日為止，疫苗險承保件數達225.54萬件、保費收入9.6億元，理賠件數10.65萬件、理賠金額45.95億元，今年疫苗險累計理賠金額已近所收保費收入的5倍，近1週理賠件數增加2.5萬件、理賠金額增加10.89億元。

根據金管會今天公布最新統計，市面上僅剩5家保險公司銷售7張疫苗險，其中3家產險銷售4張疫苗險、2家壽險銷售3張疫苗險。（編輯：潘羿菁）1110719

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