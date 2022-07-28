防疫險理賠海嘯 金管會核准2家產險向外借款支應
2022/7/28 18:42（7/28 19:07 更新）
防疫險理賠近一週金額再創新高，金管會28日證實已核准2家產險向外借款，以支付鉅額保險金。圖為6月15日北市台大醫院篩檢站民眾PCR採檢。（中央社檔案照片）
（中央社記者謝方娪台北28日電）今年防疫險理賠已飆破新台幣300億元大關，近一週理賠金額再創新高，防疫險理賠仍處高峰期；金管會今天證實已核准2家產險向外借款，以支付鉅額保險金。
今年截至7月25日止，12家產險防疫保單已理賠319.44億元，近一週理賠金額大增61.32億元，再創今年以來防疫險單週理賠金額新高，較產險業先前預期的理賠高峰期更長。
依保險法規定，保險業不得向外借款，不過若為給付鉅額保險金等3種特殊情形下，將可報經金管會核准向外借款。
金管會保險局副局長張玉煇今天證實，目前已收到2家產險申請向外借款，金管會均已核准。
因提列防疫險賠案及賠案準備，產險業5、6月已出現鉅額虧損，累計上半年稅前虧損469億元。（編輯：林淑媛）1110728
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