防疫險之亂／一袋袋保單湧入變成大筆負債 產險業擬賣樓借貸苦撐

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北31日電）因風險評估不慎，產險公司防疫險踩大雷，引起企業客戶陸續致電關切。一家深陷防疫險之亂的產險高層表示，產險業應不會有倒閉潮，但會是「比較難過的一年」。

今年以來產險業防疫險理賠已逼近新台幣320億元大關，產險公司不敢大意，除了規劃增資、收回特別準備金沖減損失外，為因應理賠周轉也各自出招。根據業界消息，目前已有不止一家產險公司擬賣樓換現金，也有產險公司已申請短期借款。

產險業形容，防疫險理賠申請件最早是一袋一袋地湧入產險公司，近日申請理賠人流雖已較先前趨緩，但每日仍有1至2萬多人確診COVID-19，消費者文教基金會秘書長徐則鈺估計，每天若有1/10確診者申請理賠，也是以上千件的數量攀升。

徐則鈺指出，很顯然一開始保險公司銷售防疫保單時，低估未來保險期間可能的確診人數，既然保險公司低估，就代表先前準備不足；在疫情還不嚴重的時候，保險公司認為這會是一門好生意，拚命銷售防疫保單，以致出現後續防疫險亂象。

泰國已有保險公司因防疫保單理賠而倒閉的前例，徐則鈺直言，「我們當然不希望這樣的情形在台灣發生」，若某一家產險公司倒閉，意味除了防疫險保戶無法獲得理賠，還會影響到和產險公司購買其他保險的消費者，同樣無從獲得保障。

金管會主委黃天牧曾向外界保證，會有產險公司需要增資，但不會有產險公司因此倒閉。一家陷入防疫險之亂的產險公司高層私下表示，這一年對產險業而言，會是比較難過或挨罵的一年，但應不至於有業者倒閉。

這名高層說，雖然政府政策變動，是造成防疫險損失增加的原因之一，不過保險公司當初設計防疫保單時，確實有疏忽的地方，考慮得不夠周全，既然出了包，就必須收拾。

疫情嚴峻期間，百萬件防疫保單壓頂，因應財務缺口，產險公司開始籌資，驚動許多產險客戶，多家產險公司陸續接到企業客戶詢問防疫險理賠對公司營運影響，是否還可正常進行保險給付。

產險業者指出，為何企業戶會關心，主因大到護國神山、小到路邊小吃店，都需要產險業支持，不然即便護國神山再強，也承受不了一個廠出問題，產險業的存在，可協助企業進行風險控管，對國家經濟發展穩定具相當意義。

金融消費評議中心評議主任委員兼總經理洪令家表示，目前保險公司已完全超乎預期在賠錢承擔防疫險保戶風險，但保險契約就是契約，雙方必須遵守，保險公司由此應深刻體會，必須真正認識和了解風險，才能收取保費為被保險人承擔風險。（編輯：林淑媛）1110731