防疫險今年理賠逼近360億 單週理賠金額自高峰下滑

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（中央社記者謝方娪台北2日電）12家產險防疫險今年已理賠新台幣359.12億元，近一週理賠金額增加近40億元，相較先前單週理賠金額落在50至60億元間，明顯下滑；疫苗險今年已理賠68.26億元，防疫雙險雙雙成為賠錢保單。

金管會今天公布，今年截至8月1日止，一般法定傳染病防疫險承保件數達455.42萬件、保費收入42.71億元，理賠件數97.6萬件、理賠金額359.12億元，今年防疫險累計理賠金額已達所收保費收入的8.4倍。

相較金管會截至7月25日統計，防疫險理賠件數單週增加10.8萬件，理賠金額單週增加39.68億元，近一週平均日賠近5.67億元。

因應防疫險理賠潮，國泰世紀產、兆豐產、明台產、和泰產、新安東京海上產、南山產、中信產、富邦產共8家已向金管會申請收回權益項下重大事故準備金，均已獲准，核准收回金額總計99.4億元。

除了收回特別準備金，金管會已核准國泰世紀產及中信產分別增資100億元及40億元。同時，金管會核准2家產險向外借款周轉，以支應防疫險鉅額理賠金。

今年截至8月1日止，疫苗險承保件數達229.48萬件、保費收入9.76億元，理賠件數15.8萬件、理賠金額68.26億元，今年疫苗險累計理賠金額已近所收保費收入7倍，近一週理賠件數增加近2.5萬件、理賠金額增加10.57億元。（編輯：楊蘭軒）1110802