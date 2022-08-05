新安東京產險增資147億 裕隆、中華汽車注資56.01億

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（中央社記者韓婷婷台北5日電）裕隆集團旗下裕隆汽車、中華汽車董事會今天通過對新安東京海上產險增資案，分別參與增資新台幣25.66億元及30.35億元，合計注資達56.01億元。

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裕隆及中華車今天在台灣證券交易所舉行重大訊息記者會，公布因防疫險理賠帶來的重大財務損失，基於社會責任、企業形象、保戶權益的維護，以及新安東京海上產險未來仍具穩健獲利的經營價值等因素的綜合考量下，裕隆集團與日本東京海上兩大股東支持新安東京海上產險公司提出的147億元增資計畫。

裕隆汽車及中華汽車分別對新安東京海上產險增資25.66億元及30.35億元，經過這次增資後，裕隆持股預期由17.39%增為17.46%、中華汽車持股預期由20.57%增為20.65%，加上其他關係企業，裕隆集團對新安東京海上產險總持股將由49.33%增為49.48%。（編輯：張良知）1110805