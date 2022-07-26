產險業6月大虧373億元 淨值面臨千億保衛戰

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（中央社記者謝方娪台北26日電）防疫保單衝擊產險業今年營運表現，產險業不僅5月大虧新台幣162億元，6月再爆大虧373億元，累計上半年虧損已高達469億元。

金管會今天公布保險業損益及淨值概況，產險業今年前6月稅前虧損高達469億元，相較去年同期獲利122億元，今年獲利明顯受防疫保單壓抑。

今年截至7月25日止，12家產險防疫險已理賠319.44億元，已逾所收保費收入7倍，疫苗險也理賠57.68億元，近所收保費收入6倍。

除了已發生防疫保單賠案，產險業還必須預先提列賠案準備，以致產險業5、6月已連續2月大虧。受防疫險牽累，產險業累計上半年大虧469億元，創歷年同期最慘紀錄。

6月國際投資市場震盪加劇，台股指數6月慘跌11.8%，因產險業多以投資國內股債部位為主，台股下挫也牽連產險業者淨值持續下探。

根據金管會最新統計，產險業6月底淨值續降至1027億元，已逼近千億元水位，再創近年新低點。光今年上半年，產險業淨值已蒸發581億元。

目前國泰世紀產、兆豐產、明台產、和泰產、新安東京海上產、南山產、中信產、富邦產共8家已向金管會申請收回權益項下重大事故準備金，均已獲准，核准收回金額總計99.4億元。

除了動用特別準備金，國泰世紀產及中信產同步啟動增資，各增資100億元及40億元，均已取得金管會核准。（編輯：林淑媛）1110726