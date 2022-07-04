和泰產總經理莊瑞德僅上任1年多 辭職公告震撼業界

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和泰車4日代子公司公告，莊瑞德請辭和泰產險總經理及法人董事代表。市場推測，顏思齊接掌呼聲高。（圖取自facebook.com/Hotains）

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（中央社記者謝方娪台北4日電）和泰車今天代子公司公告，莊瑞德請辭和泰產險總經理及法人董事代表，此外，也公告和泰產副總經理顏思齊為新任和展投資法人董事代表，市場推測，顏思齊接掌和泰產總經理呼聲高。

由於莊瑞德請辭時機點敏感，是否和防疫保單之亂有關，引起產險業界諸多揣測。

和泰車今天代子公司和泰產險發布重大訊息，莊瑞德請辭和泰產總經理一職，辭職於7月14日生效，新任總經理職缺將另依法聘任，報請主管機關核准。

根據公告，莊瑞德同時請辭和泰產的法人董事代表人職務，新任和展投資有限公司法人代表為現任和泰產險副總經理顏思齊。

另根據董事異動，市場推測，和泰產新任總經理推派顏思齊接任可能性應相當高，不過和泰產險並未對此回應。

莊瑞德先前曾任國泰人壽、台灣人壽、台壽保產險及安定基金總經理等職，也曾任將來銀行籌備處營運長及保險事業中心資深副總，負責規劃保險商品及營運作業流程，去年2月經和泰產險董事會決議聘用莊瑞德擔任總經理一職，至今僅1年多。

和泰產險目前承保75.4萬件有效防疫保單，理賠件數達2.2萬件、理賠金額達新台幣9.9億元。（編輯：潘羿菁）1110704