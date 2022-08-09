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防疫險理賠衝破417億 單週理賠再創今年次高

2022/8/9 17:21
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（中央社記者謝方娪台北9日電）今年12家產險防疫險理賠已逾新台幣417億元，近一週理賠金額增加58.79億元，再創今年以來單週理賠增額次高；疫苗險單週理賠擴大至18.5億元，創下今年新高。

金管會今天公布，今年截至8月8日止，一般法定傳染病防疫險承保件數達458.55萬件、保費收入43.1億元，理賠件數117.51萬件、理賠金額417.92億元，今年防疫險累計理賠金額已近所收保費收入10倍。

相較金管會截至8月1日統計，防疫險理賠件數單週增加近20萬件，理賠金額單週增加58.79億元，近一週平均日賠近8.4億元。

因應防疫險理賠潮，國泰世紀產、兆豐產、明台產、和泰產、新安東京海上產、南山產、中信產、富邦產共8家已向金管會申請收回權益項下重大事故準備金，均已獲准，核准收回金額總計99.4億元。

除了收回特別準備金，金管會已核准國泰世紀產及中信產分別增資100億元及40億元。同時，金管會已核准3家產險向外借款周轉，以支應防疫險鉅額理賠金。

今年截至8月8日止，疫苗險承保件數達231.36萬件、保費收入9.83億元，理賠件數21.23萬件、理賠金額86.77億元。

今年疫苗險累計理賠金額已近所收保費收入9倍，近一週理賠件數增加5.42萬件、理賠金額增加18.5億元，創今年以來單週理賠增額新高。

金管會統計，目前僅剩4家保險公司銷售5張疫苗險，其中3家產險銷售4張疫苗險、1家壽險銷售1張疫苗險。（編輯：潘羿菁）1110809

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