國泰金前7月獲利516億 產險難擺脫防疫保單拖累

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（中央社記者蘇思云台北10日電）國泰金受到防疫保單理賠拖累，7月單月獲利新台幣26.3億元，年減77.6%，國泰產險並連續第3個月單月虧損。國泰金前7月獲利516.9億元，累計每股盈餘（EPS）為3.61元，續居金控亞軍。

國泰金今天公告自結盈餘，7月稅後盈餘26.3億元，年減77.6%，累計稅後盈餘516.9億元，年減49.9%。國泰金指出，單月獲利主要反映防疫保單影響，子公司核心業務動能及整體獲利仍維持穩健，國泰世華銀行及國泰投信累計稅後淨利續創歷史新高。

國泰人壽7月稅後淨利19.3億元，累計稅後淨利達422.2億元，較去年同期減少51.1%。國泰金財務長陳晏如告訴中央社記者，主要是去年投資收益基期較高所致，今年以來投資操作平穩，整體財務表現維持良好。

陳晏如表示，股債市從7月中旬起迎來反彈，國壽持續調整資產配置，7月單月國內外股利收入挹注約60億元，另外，新台幣7月兌美元貶0.7%，累計至7月底仍為避險利得，國壽準備金單月增提22億元，外匯價格變動準備金累積餘額達到352億元的歷史新高水準。

資本方面，7月國壽淨值回升逾800億元，資本適足率（RBC）達到近340%水準，強健的資本水準及財務實力，將是面對不確定性的有力後盾。

國泰世華銀行7月稅後盈餘25.1億元，累計稅後淨利159.7億元，年成長11.4%。陳晏如指出，累計淨利息收入較去年同期增加19%，累計淨手收也維持穩定。截至今年7月底逾放比率為0.09%，備抵呆帳覆蓋率為1789%，資產品質維持穩健。

受到保單理賠影響，國泰產險7月稅後淨損18.8億元，前7月稅後淨損41.8億元，是今年連續第3個月單月虧損。

陳晏如表示，今年以來到7月底防疫保單累計已賠付理賠金額為61.7億元，7月單月理賠件數11.5萬件、單月理賠金額約40.7億元，不過自留部分沒有到那麼多，對於未報或已報未決案件，仍依衛福部公告累計確診人數而預先估列賠款準備38.4億元。

陳晏如指出，隨著疫情發展趨緩，防疫保單賠款的影響也將逐漸緩和。不過，排除防疫保單影響，簽單保費仍有雙位數成長，保險業務獲利穩定。

國泰證券7月稅後淨利1億元，累計前7月稅後淨利為8.5億元，年減4成，主因受市場交易量萎縮影響；國泰投信7月稅後淨利1.4億元，累計前7月稅後淨利9.7億元，年成長約1成。（編輯：楊凱翔）1110810