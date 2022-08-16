防疫雙險今年已理賠578億 產險業過去3年獲利全賠光

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（中央社記者謝方娪台北16日電）今年12家產險防疫險已理賠新台幣475.26億元，疫苗險理賠破百億大關、達103.2億元，合計防疫雙險今年已理賠578.47億元，遠超產險業過去3年獲利數。

金管會今天公布，今年截至8月15日止，一般法定傳染病防疫險承保件數達463.86萬件、保費收入44.11億元，理賠件數128.21萬件、理賠金額475.26億元，今年防疫險累計理賠金額已超過所收保費收入10倍。

相較金管會截至8月8日統計，防疫險理賠件數單週增加10.7萬件，理賠金額單週增加57.34億元，近一週平均日賠8.19億元。

因應防疫險理賠潮，國泰世紀產、兆豐產、明台產、和泰產、新安東京海上產、南山產、中信產、富邦產共8家已向金管會申請收回權益項下重大事故準備金，均已獲准，核准收回金額總計99.4億元。

除了收回特別準備金，金管會已核准國泰世紀產及中信產分別增資100億元及40億元。同時，金管會已核准3家產險融通借款，以支應防疫險鉅額理賠金。

今年截至8月15日止，疫苗險承保件數達234.39萬件、保費收入9.92億元，理賠件數24.13萬件、理賠金額衝破百億大關、達103.2億元。

今年疫苗險累計理賠金額同樣已逾所收保費收入10倍，近一週理賠件數增加2.9萬件、理賠金額增加16.43億元。

金管會統計至15日止，全業界剩下4家保險公司銷售5張疫苗險，其中3家產險銷售4張疫苗險、1家壽險銷售1張疫苗險。（編輯：潘羿菁）1110816