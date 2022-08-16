富邦產防疫險前7月理賠近140億 第3季將增資150億

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（中央社記者謝方娪台北16日電）防疫險理賠潮未歇，產險龍頭富邦產險加入增資行列。富邦產險董事會今天通過增資案，擬在第3季完成增資新台幣150億元；根據富邦產險統計，前7月防疫險賠款達139.8億元。

富邦產險表示，公司上半年RBC（資本適足率）為225.8%，資本水準尚屬穩健，截至7月底RBC仍超過200%；此次啟動增資計畫，預計增資150億元，可挹注公司RBC增加超過100%以上，可望強化資本結構並確保公司履行保單契約能力。

面對先前大量湧入的防疫險理賠申請案件，富邦產險表示，為儘速履行對保戶的承諾，所有理賠人員利用週末假日時間審理賠案，也特別增聘工讀生協助整理賠案文件，希望早點將理賠金送到保戶手中。

富邦產險統計，7月防疫險理賠金額高達91億元、約20.8萬件，累計前7月防疫險理賠金額139.8億元、約33.3萬件。

對於因理賠案件大量湧入而無法如期收到理賠金的保戶，富邦產險表示，自申請文件齊全且公司受理收件後，若超過15日以上才核定給付，便會以年息10%加計延滯利息。

富邦產險於官網設置「防疫險客戶關懷專區」，提供防疫險相關資訊說明及查詢與申辦功能，為加速處理防疫險理賠申請，富邦產險在專區新增「線上理賠通報系統」，保戶可於官網專區中點選進入「防疫險理賠通報」，直接於線上填寫理賠相關資訊，完成後系統將自動套印理賠申請書，保戶僅需下載後印出親簽，同時附上其他相關證明文件後寄回各服務據點。

富邦產險指出，「線上理賠通報系統」除了減少填寫欄位外，也可避免手寫文字辨識錯誤、減少溝通時間，進一步縮短理賠審核流程。

同時，富邦產險已導入「自動核賠輔助系統」，讓符合檢核條件的賠案可快速賠付，加快處理效率。

富邦產險表示，完成線上理賠申請後，保戶可於「查詢防疫保單理賠進度」中查詢處理進度，減少保戶因臨櫃所生的奔波並降低群聚風險。（編輯：林淑媛）1110816