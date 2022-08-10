基期墊太高 金控前7月賺近2768億年減逾3成

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（中央社記者謝方娪、蘇思云、張璦台北10日電）去年金控獲利締造史上新高佳績，今年資本市場波動加上防疫險理賠等變數影響下，15家上市櫃金控7月稅後獲利新台幣473.21億元，年減近2成，前7月稅後獲利2767.88億元，年減逾3成。

富邦金今年7月自結稅後淨利140.48億元，年減24%，累計前7月稅後淨利834.52億元，年減21%，累計EPS為6.81元。富邦金單月獲利、累計獲利和每股獲利均居15家上市櫃金控之冠，已連4月奪下金控獲利3冠王寶座。

國泰金7月稅後盈餘26.3億元，累計前7月稅後盈餘516.9億元，年減49.9%，累計EPS為3.61元。國泰金單月獲利主要反映防疫保單理賠影響，國泰產險連續第3個月單月虧損，不過核心業務動能仍維持穩健。

中信金7月稅後盈餘55.93億元，累計前7月合併稅後盈餘308.91億元，年衰退16.8%，累計EPS為1.53元。中信金指出，銀行、保險業務依然保持穩健，看好銀行下半年淨利息收入成長動能。

台新金7月稅後淨利7.7億元，累計前7月稅後淨利52.4億元，累計EPS為0.37元。子公司台新銀行7月稅後淨利6.6億元，累計稅後淨利67.2億元，核心業務獲利動能持續穩健，不過投資收益受金融市場波動影響，以致整體損益較去年同期減少。

在可觀股息收入加持之下，四大公股金控7月獲利全數呈現年增格局。隨單日確診數逐步下降，兆豐金旗下子公司兆豐產險暫甩防疫保單理賠陰霾，母金控7月稅後純益38.31億元、年增逾4成，重返公股單月獲利王寶座，前7月累計賺117.87億元，EPS為0.87元。

至於另3間公股金控7月獲利表現，合庫金賺27.17億元，華南金獲利24.01億元，第一金賺23.82億元；累計今年前7月，第一金與合庫金稅後純益已跨越120億元，EPS分別為0.97元、0.86元。（編輯：楊凱翔）1110810