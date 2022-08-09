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防疫險壓頂、淨值蒸發 產壽險業掀增資潮

2022/8/9 21:48
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（中央社記者謝方娪台北9日電）防疫險理賠重創產險業，除了國泰世紀產險及中信產險辦理增資，新安東京海上產險也預計增資新台幣147億元；壽險業受淨值波動影響，同樣出現增資壓力，目前已有6家壽險公司向金管會申請增資。

今年防疫險理賠已突破400億元大關，目前金管會已核准國泰世紀產及中信產分別增資100億元及40億元，其餘產險公司預計將在下半年陸續申請增資。受防疫險影響，業界預期今年恐創下最多產險公司辦理增資的一年。

壽險業則受到資本市場波動影響，持有債券評價下跌，以致上半年淨值一路探低。根據金管會統計，截至目前為止，已有6家壽險公司、共7件增資申請案，包含新壽、三商壽、台新人壽、中華郵政、第一金人壽及安達人壽，合計增資金額達206.73億元。

其中，新壽、三商壽、台新人壽、第一金人壽及安達人壽辦理現金增資，總計185.03億元，台新人壽和中華郵政辦理盈餘轉增資，總計21.7億元。（編輯：楊凱翔）1110809

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