上半年因防疫險淨損45億 和泰產擬私募13億股

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（中央社記者張璦台北17日電）防疫險理賠潮影響，和泰產險今天召開股臨會通過修改公司章程，提高公司資本額，為增資作準備，董事會並決議擬辦理私募普通股，每股面額10元、不超過13億股，將於股東會決議日起1年內辦理、可分3次募足。

根據金管會統計，今年截至8月15日止，一般法定傳染病防疫險承保件數達463.86萬件、保費收入44.11億元，理賠件數128.21萬件、理賠金額475.26億元，今年防疫險累計理賠金額已超過所收保費收入10倍。

和泰車今天代子公司和泰產公告，和泰產因防疫保單上半年淨損45億2626萬元，今天董事會決議擬辦理私募普通股，在每股面額10元、不超過13億股額度內辦理，自股東會決議日起1年內，可分3次募足。

根據公告，私募資金用途為充實營運資金，提升資本適足率，強化財務結構；實際私募價格則待9月27日股東臨時會決議通過此案後，另行召開董事會決議。（編輯：楊蘭軒）1110817