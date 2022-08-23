防疫保單認損43億元 中信產規劃二度增資

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（中央社記者蘇思云台北23日電）外界關注中信產防疫保單理賠情形。台灣人壽今天表示，防疫險有效契約件數目前為39.5萬件，6月底已認損新台幣43億元，並已反應在上半年財報中，後續將規劃二度增資。

中信金控今天舉行第2季線上法人說明會，由中信金控總經理陳佳文與財務長暨發言人邱雅玲共同主持。媒體關注中信金子公司台灣人壽旗下中國信託產險防疫保單銷售與理賠狀況。

邱雅玲表示，以中信金上半年獲利來看，銀行表現不錯，保險則因資本市場逆風，加上防疫保單損失影響，「防疫保單確實是今年影響中信金獲利的較大變數」。

台灣人壽資深副總葉栢宏指出，目前中信產防疫險有效契約件數為39.5萬件，6月底已認損43億元，計算基礎是確診率為15%到16%左右，已經反應在上半年財報數字上，截至7月底申請理賠金額是35.4億元，還在先前的認損範圍內。

葉栢宏說明，內部有進行敏感度測試，確診率若達2成，虧損到60億元，等於還要額外認17億元損失；確診率達25%，虧損為75億元，還要額外認32億元損失到財報上。為了產險穩健經營、維護客戶權益，規劃啟動二度增資。

台灣人壽董事會在6月底已經火速通過增資中信產40億元，媒體關注二度增資金額與可能時間。

葉栢宏指出，二次增資規模會跟額外認損金額高度相關，目前還有一些變數。外部因素包括，確診人數近期趨緩，但還有新的變異株BA.5的潛在威脅，內部因素則觀察6月底全台確診率約16.1%，中信產客戶確診率約15.5%，比全國平均值略低，但還要觀察是否有理賠遞延情形，綜合考量內外部因素後，待董事會確定二度增資金額。（編輯：林淑媛）1110823