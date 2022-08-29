國泰產防疫保單已賠付61.7億元 無二度增資計畫

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（中央社記者蘇思云台北29日電）外界關注防疫保單理賠情形，國泰產險今天表示，累計今年到7月底已經賠付新台幣61.7億元，增資後國泰產的資本適足率（RBC）為450%，目前沒有二度增資計畫。

國泰金今天舉行第2季線上法人說明會，法人關注國泰產險防疫保單的影響。

國泰產險資深副總經理許嘉元表示，截至7月底，防疫保單有效件數70.5萬件，跟4月底的130萬件高點已經有所下降。保險理賠加速賠付作業，今年到6月底已經賠付21億元，累計到7月底61.7億元。對於已發生還沒報案、或者還沒賠付部分，截至6月底自留賠款準備提存餘額為41.3億元，截至到7月底是38.4億元。

有關賠款預估部分，許嘉元表示，每月月底都會根據衛福部公告的每天確診人數累加起來，除上全台總人數來推估確診率，搭配有效保單件數來推估賠款金額。

許嘉元表示，6月在確診人數377萬人基礎下，推估直接損失大約80億元，自留損失約52億元。7月以確診人數459萬人基礎下，推估直接損失110億元，自留損失約80億元，未來再保保障比較有限，自留比例會比較拉高，公司會持續關注疫情變化、調整賠款準備金提存。

許嘉元表示，在特別準備金收回部分，6月收回負債項下的危險變動特別準備金10.4億元，這有助於上半年稅前損益，另外也收回權益項下重大事故特別準備金18.4億元，有助提升資本適足率。

法人關注後續疫情變化對保單理賠金額影響，許嘉元表示，雖然目前疫情沒有前幾個月嚴峻，但每天仍有2萬多例，公司每月月底都會用最合理狀況去做預估。

國泰金控已在6月增資國泰產100億元，充實產險的資本額，增資後國泰產RBC從去年底的284%提升到450%，許嘉元表示，是否增資主要是看賠款總金額跟RBC，目前RBC足夠，沒有增資計畫。

許嘉元表示，如果用過去經驗數據來看，6月確診率為15.8%，7月預估賠款金額110億元是用確診率19.2%，過去是每1%確診率，理賠金額約在5.7億元到6億元左右，但是後續也有一些變數，包括保單件數逐漸減少，以及突破性感染理賠、居家照護診療變化相對大。

根據國泰產統計，多數防疫保單主要在今年4月時投保，今年底有效件數減少到65.1萬件，明年4月將下降到20.2萬件。（編輯：張均懋）1110829